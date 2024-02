Real Madrid vence Sevilla (1-0) de Sergio Ramos com gol de Modric no fim

O líder Real Madrid venceu o Sevilla na reta final por 1 a 0 com gol de Luka Modric, neste domingo (25), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, na noite em que Sergio Ramos retornou ao Santiago Bernabéu como visitante.

O craque croata, que havia entrado no jogo poucos minutos antes, mandou uma bomba da entrada da área aos 81 minutos para deixar os três pontos em casa.

Com 65 pontos, a equipe 'merengue' se distancia ainda mais no topo da tabela, onde volta a ter oito pontos de vantagem sobre o Barcelona, que no sábado assumiu a vice-liderança depois de vencer o Getafe (10º) por 4 a 0.

O Girona (3º) tem a chance de recuperar a segunda colocação nesta segunda-feira, caso pontue no duelo contra o Rayo Vallecano (14º).

Enquanto aguarda essa partida, o time revelação do campeonato ficou a nove pontos do primeiro colocado.

Antes do gol de Modric, o Real Madrid havia tido um gol de Lucas Vázquez anulado aos 10 minutos e o uruguaio Fede Valverde mandou a bola na trave no início do segundo tempo (49'), num jogo sem grandes oportunidades.

- De volta para 'casa' -

Para além do resultado e do jogo, a noite será lembrada pela presença no gramado do Bernabéu de Sergio Ramos, que voltou a jogar quatro anos depois no estádio onde se tornou ídolo por sua longa passagem pelo Real Madrid (2005-2021).

O último jogo nesse estádio foi em março de 2020, contra o Barcelona, às vésperas do intervalo devido à pandemia de covid-19. Quando o futebol recomeçou com jogos sem torcedores, o Real Madrid se transferiu para as suas instalações em Valdebebas enquanto realizava obras no Bernabéu.

Ramos deixou o Real Madrid em 2021, quando se transferiu para o Paris Saint-Germain, sem poder receber uma verdadeira homenagem dos torcedores madridistas.

Neste domingo, ele foi recebido com aplausos quando entrou em campo para o aquecimento e com uma ovação ainda mais forte quando seu nome, que o locutor do estádio deixou para o final, foi anunciado nos alto-falantes durante a leitura das escalações.

Um fato curioso ocorreu na partida: ela foi brevemente interrompida no segundo tempo devido a uma lesão do árbitro principal, Isidro Díaz de Mera, que precisou ser substituído pelo quarto árbitro, Carlos Fernández Buergo, de 29 anos.

- Athletic Bilbao perde -

Mais cedo o Athletic Bilbao (5º) viu suas esperanças de classificação para a próxima Liga dos Campeões esfriarem ao perder por 3 a 1 na visita ao Betis (6º), num dos jogos de maior destaque da 26ª rodada.

Com 49 pontos, o time basco vê a sua distância aumentar para três pontos em relação à última equipe da 'zona da Champions', o Atlético de Madrid (4º), que no sábado tropeçou com um empate (2-2) no estádio do lanterna Almería.

Os 'Leones' tiveram, portanto, uma grande oportunidade de alcançar o Atlético em pontos, mas a derrota no estádio Benito Villamarín fez com que a margem que os separa do cobiçado quarto lugar aumentasse ligeiramente.

O revés em Sevilha, na primeira derrota do Athletic em mais de um mês, corta a euforia após a grande vitória de segunda-feira sobre o Girona e acontece pouco antes de um duelo crucial, na quinta-feira, o jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, em San Mamés contra o Atlético de Madrid.

Na partida de ida, o Athletic Bilbao venceu por 1 a 0 na capital espanhola e a princípio tem tudo a seu favor para garantir a vaga na final do torneio.

No jogo deste domingo, um gol do hispano-argentino Chimy Ávila (13') e um gol contra de Yuri Berchiche (38'), substituído pouco depois por lesão, dificultaram tudo para o Athletic, que ficou com um a menos a partir dos 40 minutos, quando Nico Williams recebeu dois cartões amarelos consecutivos, um por falta e outro por protestar.

Gorka Guruzeta diminuiu nos acréscimos do primeiro tempo (45'+7) e deu esperança para a segunda etapa, mas a missão se complicou para o Athletic em inferioridade numérica e o Betis conseguiu o gol que deu tranquilidade (67') graças ao americano de origem brasileira Johnny Cardoso.

Com esta vitória diante de uma das equipes com melhor desempenho da temporada espanhola, o Betis sobe ao sexto lugar, na zona da Liga Europa, e se consola depois da eliminação, na quinta-feira, contra o Dínamo Zagreb, nos playoffs de acesso às oitavas de final da Conference League.

No primeiro jogo deste domingo, o Cádiz (18º) evitou a derrota no fim ao empatar em 2 a 2 com um adversário direto, o Celta de Vigo (17º), com um gol do venezuelano Darwin Machís nos descontos (90'+10).

O Cádiz continua na zona de rebaixamento, a três pontos da zona de permanência, que é fechada pelo próprio Celta.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Villarreal 1 - 3

- Sábado:

Barcelona - Getafe 4 - 0

Alavés - Mallorca 1 - 1

Almería - Atlético de Madrid 2 - 2

- Domingo:

Cádiz - Celta Vigo 2 - 2

Betis - Athletic Bilbao 3 - 1

Las Palmas - Osasuna 1 - 1

Real Madrid - Sevilla 1 - 0

- Segunda-feira:

(17h00) Girona - Rayo Vallecano

. adiado

Granada - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 65 26 20 5 1 54 16 38

2. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

3. Girona 56 25 17 5 3 54 32 22

4. Atlético de Madrid 52 26 16 4 6 52 28 24

5. Athletic Bilbao 49 26 14 7 5 46 26 20

6. Betis 42 26 10 12 4 31 26 5

7. Real Sociedad 40 26 10 10 6 35 26 9

8. Las Palmas 36 26 10 6 10 26 26 0

9. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

10. Getafe 34 26 8 10 8 33 38 -5

11. Osasuna 33 26 9 6 11 30 37 -7

12. Alavés 29 26 7 8 11 25 32 -7

13. Villarreal 29 26 7 8 11 38 48 -10

14. Rayo Vallecano 25 25 5 10 10 22 33 -11

15. Sevilla 24 26 5 9 12 30 38 -8

16. Mallorca 24 26 4 12 10 23 34 -11

17. Celta Vigo 21 26 4 9 13 29 39 -10

18. Cádiz 18 26 2 12 12 17 37 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 9 26 0 9 17 25 54 -29

./bds/bur/dr/mcd/aam

© Agence France-Presse