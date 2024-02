Pode causar surdez? AVC? Por que segurar espirro pode ser um perigo real

Se você é daquelas pessoas que espirra baixinho, sem fazer muito alarde, já ouviu alguém dizer: "Coloca esse espirro para fora ou vai explodir os tímpanos! ". Pode até parecer loucura, mas você pode mesmo ficar surdo prendendo um espirro.

Um estudo publicado em 2013 pela revista PLOS mostrou que um espirro pode impulsionar o ar para fora do canal nasal a cerca de 4,5 metros por segundo. Ao reprimir a saída do ar, aumentamos a pressão dentro do nariz.

Assim, um espirro bloqueado pode causar danos ao diafragma, romper um vaso sanguíneo na córnea e até o tímpano, causando surdez e tontura.

Há registro de um paciente que deslocou duas vértebras ao segurar um espirro.

Além disso, pessoas com alguma condição que deixe veias e artérias mais frágeis podem ter ruptura desses vasos, sofrendo até um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Outras consequências do aumento da pressão intranasal por um espirro reprimido são dor e inchaço nos olhos. Isso pode ocorrer em indivíduos que tenham alguma fragilidade nos ossos que separam o nariz do olho.

Por que espirramos?

Na respiração, partículas são captadas por sensores dentro do nariz. Os corpos "estranhos" podem ser vírus, bactérias, ou apenas poeira.

Os sensores avisam os cílios, pequenos fios cobertos por muco, que se alinham para expulsar os intrusos.

O nervo trigêmeo (responsável por transmitir mensagens da face para o cérebro) identifica a irritação e avisa o cérebro, que faz com que os músculos das costas e do abdômen se contraiam, provocando a saída do ar.

Algumas pessoas também sentem vontade de espirrar quando olham para a luz ou quando o sol bate no rosto. Esse reflexo é chamado de Síndrome ACHOO e tem explicação genética, segundo os estudos mais recentes.

Vem mais um?

É comum que um espirro venha acompanhado de mais alguns, porque o organismo entende que ainda não expulsou todos os micro-organismos. Isso acontece com frequência em casos de rinite alérgica.

Apesar de não ser sinal de uma doença, o espirro pode ajudar a transmitir gripes e resfriados ao propagar micro-organismos na secreção expelida.

Por isso, ao espirrar, cubra o rosto com a mão, o antebraço ou um lenço. Depois, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.

Precisa fazer barulho?

O que define o som de um espirro são as características individuais. Quanto maior a capacidade pulmonar de uma pessoa, mais ar sai durante o espirro e, com isso, mais intenso é o barulho.

Ou seja, não é porque alguém espirra emitindo menos som que está, necessariamente, segurando o espirro.

Não existe uma resposta científica para impedir um espirro, mas algumas "técnicas" parecem funcionar.

Desviar a atenção, mordendo a língua.

Esfregar o nariz.

Pressionar o lábio superior.

Forçar uma respiração profunda.

De qualquer forma, evitar o espirro não é recomendado.

O espirro influencia as batidas do coração?

Já ouviu dizer que o coração pode deixar de bater durante o espirro? Não é bem assim: o que pode acontecer é que, durante o espirro, o coração desacelere um pouco.

As causas são a inspiração profunda que as pessoas fazem antes de espirrar e o estímulo ao nervo vago, que ocorre durante o processo.

Existem casos extremamente raros em que espirros podem alterar a frequência cardíaca ou provocar uma resposta exagerada do organismo, mas na maioria das vezes tratam-se de pessoas com alguma doença preexistente.

Fontes: Estelita Betti, Alessandra Zanoni, Danilo Sguillar, Fausto Nakandakari e Pedro Ernesto Barbosa Pinheiro, otorrinolaringologistas; e Ítalo Medeiros, otoneurologista.