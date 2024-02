Segurança de Lula não procurou PF para informar invasão em área do Alvorada

Do UOL, em Brasília e São Paulo

Responsável pela proteção do presidente da República, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não procurou a PF (Polícia Federal) para comunicar que um motorista invadiu a área do Palácio do Alvorada, residência oficial de Lula, por volta das 6 horas da manhã de hoje.

O que aconteceu

A informação inicial é de que foram disparados dois tiros de advertência contra o invasor. Mesmo assim, não houve acionamento da autoridade policial. "A Polícia Federal aguarda comunicação formal do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelos bloqueios e abordagem", trecho de nota da PF.

Os disparos ocorreram depois de o homem desrespeitar um posto de controle no caminho para o Alvorada. A Polícia Federal só entrou no caso por ordem de seu diretor-geral, delegado Andrei Passos, que se baseou em uma lei que permite à corporação agir nestas situações.

Agentes foram mobilizados e motorista, localizado. Ele presta depoimento ainda neste sábado e será decidido se ficará preso. Uma segunda nota de esclarecimento com mais detalhes será divulgada.

A expectativa é que seja explicada a motivação da invasão, se houve crime e se o motorista será preso. Mas a previsão é de não ser divulgada a identidade do invasor. As informações preliminares dão conta que o homem estava sozinho em um Ford Focus preto.

Depois de ultrapassar o posto de controle, o veículo teve os pneus furados por um dispositivo de segurança chamado cama de faquir. Os dois tiros de advertência ocorreram na sequência. Mesmo com os pneus avariados, o motorista conseguiu escapar.

Cabe ressaltar que não há imagens, informou a assessoria da Presidência da República. Foi explicado que o episódio ocorreu na estrada que leva ao Palácio do Alvorada, que fica distante da residência oficial e não conta com monitoramento de imagens.

O presidente Lula estava na residência oficial no momento do ocorrido. Mas ele não correu risco porque o carro sequer se aproximou da guarita do Alvorada.