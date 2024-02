Ótima para transferir alimento picado: até Rita Lobo já usou esta espátula

Se você costuma acompanhar a chef e apresentadora Rita Lobo na cozinha, provavelmente já se deparou com ela usando uma espátula culinária de inox. Confeitar, raspar, cortar e organizar são algumas das tarefas que esse utensílio permite realizar. E, por isso, faz tanto sucesso entre os cozinheiros.

Feita de aço inox, a espátula é multiúso e fácil de manusear. Confira o que o produto tem de bom e o que diz quem o comprou.

O que essa espátula tem de bom?

Com uma lâmina afiada, pode ser usada para cortar alimentos.

A sua régua medidora de 6 polegadas (cerca de 15 cm) permite obter tamanhos específicos de alimentos na hora do seu preparo.

Outra utilidade dessa espátula é transportar os ingredientes da bancada para a panela, por exemplo, sem sujar todo o fogão e a bancada.

O utensílio também pode ser usado na confeitaria e no preparo de massas, uma vez que ele é ótimo para dividir massas cruas e prontas, além de uniformizar a cobertura de bolos.

É uma boa ajuda para confeiteiros, pizzaiolos e padeiros de plantão.

Tamanho: 15 cm x 12 cm.

Peso: 105g.

O que diz quem comprou?

A espátula conta com mais de 23 mil avaliações na Amazon, sendo a maioria delas (86%) com nota máxima (cinco). Já a nota média é de 4,8.

Qualidade ótima e muita praticidade na hora de partir massas e transferir alimentos picados de um lugar ao outro, da tábua de corte até uma panela por exemplo. Gostei.

Victor

Facilita muito o manuseio de tudo que pico sem deixar cair pelo fogão ou travessa! Fácil de limpar e de guardar! Recomendo!

Elaine Marucci

O conceito é simples: uma chapa de inox que te ajuda a recolher itens picados e a cortar massa. É resistente e num tamanho adequado para estar sempre à mão.

Rafael de Paiva Canesin

Produto muito bem acabado em inox escovado, o que deve facilitar a limpeza. A régua do produto está em polegada, o que pode confundir pela imagem. [...] Cabe muito bem e firme na mão.

Carlos Costa

Para mim, o principal foi a leveza da espátula, pois trabalho com uma do mesmo tamanho diariamente e essa é de longe superior.

Clariane

Principais reclamações

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram que a marcação de medidas da espátula tem baixa durabilidade. Também há críticas sobre a fragilidade do produto.

A marcação de medidas existente na face da lâmina saiu na primeira lavagem. Era apenas um enfeite pintado. Material muito simples.

Henrique Soares

A espátula é boa, mas esses números de medida que estão escritos não valem nada. Usei pela terceira vez e percebi que a tinta dessa "régua" estava soltando na minha massa, deixando-a manchada.

Lucia

Cumpre a função, mas parece frágil, pois é muito fina. Por isso, acaba se tornando desconfortável o uso.

Artur Castelo Gonçalves

