'Pequeno e potente': por que este adaptador Bluetooth para PC faz sucesso?

Fones de ouvido, teclado, mouse. Vários dispositivos sem fio dependem de uma conexão para funcionar. E, para conectá-los ao seu PC ou laptop, um adaptador Bluetooth USB pode promover a transmissão, mesmo com uma distância de até dez metros.

É o que promete este modelo da marca Xosido, que custa menos de R$ 15 na Amazon, parceira do UOL. Veja adiante as características desse adaptador Bluetooth para PC ou laptop e algumas opiniões de quem o comprou.

O que este adaptador Bluetooth USB tem de bom?

Bluetooth 5.0.

Com design ultra pequeno, pode ser inserido em qualquer porta USB e economizar espaço.

Permite que o PC ou laptop se conecte a dispositivos habilitados para Bluetooth, como smartphone, mouse e fones de ouvido.

Não é compatível com sistemas de som Mac e Linux, além de TV ou carro.

Somente é possível conectar um dispositivo de áudio por vez.

Promete um alcance de transmissão de até dez metros em espaço aberto.

Pesa 2,5 gramas.

O que diz quem comprou?

Com nota média de 4,1 estrelas (do total de cinco), este adaptador Bluetooth para PC ou laptop tem mais de 3,9 mil avaliações feitas por consumidores. Confira algumas delas.

Pequeno e potente. Ótimo produto que, se deixar conectado em uma porta USB que não usa com frequência, você acaba esquecendo que ele existe. Isso é perfeito, pois quer dizer que não irá atrapalhar em conexões de entradas próximas, cabos e até onde você deixará seu produto. Ótima distância de conexão Bluetooth e ótima capacidade de dispositivos conectados. Testei com seis dispositivos simultâneos: dois celulares, um controle Xbox, um fone de ouvido, um mouse e um teclado. E o tempo de resposta de reconexão foi muito rápido.

Marcio



Cumpre bem com o proposto e realmente é plug and play. Não exige nenhuma configuração além da de adicionar algum dispositivo Bluetooth no Windows e utilizar.

Victor

É um adaptador bom pelo preço. Em alguns momentos, ele não consegue reconhecer o Bluetooth e fica tentando conectar infinitamente no aparelho, mas isso é resolvido ao remover e colocar de novo na entrada USB. A distância é aceitável. Consigo sair do computador com o fone Bluetooth no ouvido e ele continua funcionando a uma distância mais ou menos de dez metros. Pelo valor dele, cumpre o esperado.

Victor

Principais reclamações

De outro modo, alguns compradores afirmam que o adaptador promove um alcance menor do que esperavam. Também há críticas à falta de estabilidade da conexão sem fio e à fragilidade do produto.

Ele é um bom adaptador, é só plugar e o computador já reconhece. Está funcionando direitinho, mas é aquela coisa, quando eu me distancio cerca de seis a sete metros, ele começa a falhar um pouco e fica com interferências; em certas posições, funciona e em outras, não. Mas, como comprei para usar perto do gabinete mesmo, não é um grande problema, levando em conta o preço que paguei por ele também. O meu não veio com luz, então ele é bem discreto e chegou em bom estado. Conclusão: se o objetivo é usar para conectar com objetos próximos, ele é um ótimo adaptador, mas, se você quiser algo com um alcance maior, esse já não é tão bom.

Laiza Fernandes

Funciona bem, na maior parte do tempo, porém, de vez em quando, ele para de funcionar e preciso reconectar. Instalei diversas versões de driver, porém ainda sigo com erro. (...) Quem quer algo mais estável talvez tenha problemas. Não recomendo para usar teclado e jogos online.

Genaro Colusso

Prático e funcional. Gostei demais. Só achei um pouco frágil, ele tende a abrir. Mas é só cuidar, não deixar cair, guardar direitinho sem por pressão em cima dele, etc. Gostei bastante e recomendo a compra.

Julia

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).