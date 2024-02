Para Biden, pouso de sonda dos EUA na Lua abre 'nova era espacial'

O presidente Joe Biden celebrou neste sábado (24) o pouso de uma sonda americana na quinta-feira, afirmando que inaugura uma "nova era de exploração espacial" com o retorno de astronautas à Lua em um futuro próximo.

A Intuitive Machines, com sede no Texas, a primeira empresa privada a pousar na Lua, anunciou na sexta-feira que sua sonda sofreu com complicações e provavelmente pousou de lado ao invés de pousar verticalmente no satélite da Terra, mas que os dados científicos e as imagens que captou devem ser recuperados.

Apesar da decepção, os "Estados Unidos estão mais uma vez levando o mundo à Lua", afirmou Biden em um comunicado, citando o presidente John F. Kennedy, que incentivou o programa Apollo nos anos 1960.

O pouso, o primeiro de um dispositivo americano desde o fim do lendário programa, em 1972, prevê "uma nova etapa apaixonante de uma nova era de exploração espacial", acrescentou o presidente, parabenizando as equipes da Intuitive Machines e da agência estatal Nasa.

"Esta é a primeira de muitas missões em parceria público-privada, algo que reúne os nossos parceiros comerciais e internacionais para levar humanos de volta à Lua pela primeira vez em décadas", acrescentou.

O módulo de aterrissagem Nova-C leva instrumentos científicos da Nasa, que se propõe a explorar o polo sul da Lua antes de enviar os seus astronautas, no âmbito de suas missões Artemis.

