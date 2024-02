Mulheres tomam mais antidepressivos pós-divórcio, mas não são mais tristes

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22) sugere que as mulheres podem ter mais dificuldade para se adaptar a divórcios e rompimentos posteriores do que os homens.

O estudo utilizou dados populacionais de 229 mil finlandeses com idade entre 50 e 70 anos que haviam se divorciado, rompido um relacionamento ou sofrido a perda do parceiro e acompanhou o uso de antidepressivos antes e depois do fim do relacionamento.

Os pesquisadores descobriram que o uso de antidepressivos aumentou nos quatro anos que antecederam a dissolução do relacionamento em ambos os sexos, sendo que as mulheres tiveram um aumento mais significativo. Mas é muito simplista dizer que as mulheres têm uma saúde mental mais precária ou tendem a ser menos felizes após o divórcio do que os homens.

Quão comum é o divórcio?

Um pouco menos de 50 mil divórcios são concedidos a cada ano na Austrália. Esse número tem diminuído lentamente desde a década de 1990.

Mais casais estão escolhendo coabitar em vez de se casar, e a maioria dos casais vive junto antes do casamento. As estatísticas de divórcio não incluem separações de casais que coabitam, embora eles tenham mais probabilidade de se separar do que os casais casados.

Aqueles que se divorciam o fazem mais tarde na vida, geralmente depois que os filhos crescem. A idade média do divórcio aumentou de 45,9 em 2021 para 46,7 em 2022 para os homens e de 43,0 para 43,7 para as mulheres.

Média de idade de homens e mulheres quando do divórcio na Austrália, 1971-2020. ABS, (various years), Marriages and Divorces Australia; ABS, (various years), Divorces Australia

A tendência de divórcios tardios também reflete o fato de as pessoas decidirem se casar mais tarde na vida. A duração média do casamento até o divórcio em 2022 foi de cerca de 12,8 anos e permaneceu razoavelmente constante na última década.

Por que os casais se divorciam?

Mudanças nas atitudes sociais em relação ao casamento e aos relacionamentos significam que o divórcio agora é mais aceito. As pessoas estão optando por não ficar em casamentos infelizes, mesmo que haja filhos envolvidos.

Em vez disso, estão se concentrando na qualidade do casamento. Isso é particularmente verdadeiro para as mulheres que estabeleceram uma carreira e são financeiramente autônomas.

Da mesma forma, minha pesquisa mostra que é particularmente importante para as pessoas sentirem que suas expectativas de relacionamento podem ser atendidas a longo prazo. Além da qualidade do relacionamento, os participantes relataram que precisam de confiança, comunicação aberta, segurança e aceitação de seus parceiros.

"O divórcio cinza" (divórcio aos 50 anos de idade ou mais) está se tornando cada vez mais comum nos países ocidentais, principalmente entre as populações de alta renda. Embora fatores como a síndrome do ninho vazio, aposentadoria ou saúde debilitada sejam comumente citados como preditores do divórcio tardio, a pesquisa mostra que os casais mais velhos se divorciam pelos mesmos motivos que os casais mais jovens.

O que o novo estudo descobriu?

O estudo acompanhou o uso de antidepressivos em finlandeses com idades entre 50 e 70 anos durante quatro anos antes do rompimento do relacionamento e quatro anos depois.

Eles descobriram que o uso de antidepressivos aumentou nos quatro anos que antecederam o rompimento do relacionamento em ambos os sexos. A proporção de mulheres que tomaram antidepressivos antes do divórcio aumentou em 7%, em comparação com 5% para os homens. Na separação de fato, o uso de antidepressivos aumentou 6% para as mulheres e 3,2% para os homens.

Um ano após o rompimento, o uso de antidepressivos voltou ao nível de 12 meses antes do rompimento. Posteriormente, permaneceu nesse nível entre os homens.

Mas a história foi diferente para as mulheres. Seu uso diminuiu ligeiramente imediatamente após o rompimento do relacionamento, mas aumentou novamente a partir do primeiro ano.

Os pesquisadores também analisaram o uso de antidepressivos após uma nova união. Houve um declínio no uso de antidepressivos para homens e mulheres após o início de um novo relacionamento. Mas esse declínio foi de curta duração para as mulheres.

Há mais na história

Embora esses dados, por si só, sugiram que as mulheres podem ter mais dificuldade para se adaptar ao divórcio e às separações na vida adulta do que os homens, é importante observar algumas nuances na interpretação desses dados.

Por exemplo, os dados que sugerem que as mulheres têm depressão com mais frequência do que os homens geralmente se baseiam na taxa de diagnósticos e no uso de antidepressivos, o que não leva em conta as pessoas não diagnosticadas e não medicadas.

Em geral, as mulheres têm maior probabilidade de acessar os serviços médicos e, portanto, de receber tratamento. Esse também é o caso da Austrália, onde, em 2020-2022, 21,6% das mulheres consultaram um profissional para tratar de sua saúde mental, em comparação com apenas 12,9% dos homens.

Mais dificuldades após a separação

No entanto, a dissolução de um relacionamento pode ter um impacto significativo na saúde mental das pessoas. Esse é particularmente o caso de mulheres com filhos pequenos e mulheres mais velhas.

Então, quais fatores podem explicar por que as mulheres podem ter mais dificuldades após o divórcio em uma fase mais avançada da vida?

Uma pesquisa que investigou as consequências financeiras do divórcio cinza em homens e mulheres mostrou que as mulheres sofreram um declínio de 45% em seu padrão de vida (medido por uma relação entre renda e necessidades), enquanto os homens tiveram uma queda de apenas 21%. Essas quedas persistiram ao longo do tempo para os homens e só se reverteram para as mulheres depois de uma nova parceria.

Outro estudo qualitativo que investigou as experiências vividas por casais heterossexuais após o divórcio identificou as preocupações financeiras como um tema comum entre as participantes do gênero feminino.

Uma participante da pesquisa (68 anos) disse:

[Estou mais preocupada com] o dinheiro, [e] o que vou fazer quando o pouco dinheiro que tenho acabar [?] Tenho apenas o dinheiro suficiente para viver. E é só isso, [e se] alguma coisa acontecer, estou perdida. E o Medicare é incrivelmente caro [?] Minha maior despesa é com remédios.

Outro fator foi a solidão. Um participante da pesquisa (54 anos) descreveu que preferia viver com a ex-esposa, apesar de não se dar bem com ela, a ficar sozinho:

Ainda era [bom] saber que [a] pessoa estava lá, mas agora não está mais.

Outras principais complicações do divórcio na velhice são possíveis problemas com direitos de herança e relações com parentes próximos para a tomada de decisões médicas.

Separação pode ser positiva

Para algumas pessoas, o divórcio ou a separação pode levar a uma maior felicidade e a se sentirem mais independentes.

E o impacto sobre a saúde mental e o estresse emocional da dissolução de um relacionamento é algo que pode ser combatido com resiliência. A resiliência a eventos dramáticos, construída com base na experiência de vida, significa que os adultos mais velhos geralmente respondem melhor ao sofrimento emocional e podem ser capazes de se ajustar melhor ao divórcio do que pessoas mais jovens.

*Raquel Peel, Adjunct Senior Lecturer, University of Southern Queensland and Senior Lecturer, RMIT University

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.