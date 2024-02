'Espaçoso': este cesto com divisórias ajuda a separar roupa suja por cores

Está cansado de separar as roupas por cores na hora de colocar na máquina de lavar? Uma dica simples para facilitar a vida é fazer isso logo ao tirar as peças do corpo. Basta jogá-las em uma das divisórias do Cesto duplo, da marca Mimo Style.

O produto, à venda na Amazon, parceira do UOL, por R$ 179,90, além de te ajudar a organizar a roupa para lavar, pode ser usado também para separar roupas por pessoas da casa. Conheça melhor o cesto e veja o que diz quem comprou:

O que esse cesto tem de bom?

Com divisória interna, permite a separação de roupas de forma mais organizada.

É forrado com tecido de alta densidade removível, que ajuda a manter as roupas sem odores ou umidade.

Medidas: 53,5 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura;

Tem alças presas com costuras premium e rebites para maior resistência;

Dobrável: pode ser transportado com facilidade.

O que diz quem comprou?

O produto tem 60 avaliações no site da Amazon, parceira do UOL, e uma nota média de 4,7 estrelas (do total de cinco). Veja algumas opiniões de quem já comprou:

Muito lindo o cesto, dá um ar de organização. Fácil de montar e fica lindo no ambiente. Juliana Gerding

O cesto é super fácil de montar, muito espaçoso e lindo! Amei, vale muito a pena. Fernanda V.

Produto com bom acabamento. De simples montagem, basta encaixar as peças (não requer ferramentas). Além de tudo isso, é muito bonito e elegante. Recomendo a compra. Will Moreira

Principais reclamações

A principal queixa é sobre a fragilidade do cesto. Confira alguns comentários:

Muito frágil, material fraco e, quando você coloca as roupas, não aguenta o peso - mesmo se for pouco! Ele desmonta inteiro. Marcela Dantas

Com alguns dias o suporte da parte de baixo quebrou. Francyelle

