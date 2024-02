Valência homenageia os mortos em incêndio que destruiu prédio residencial

A cidade espanhola de Valência prestou homenagem neste sábado às vítimas do incêndio que destruiu um edifício residencial, onde o 10º corpo foi encontrado nos escombros, o que concluiu a busca por desaparecidos.

Centenas de pessoas se reuniram ao meio-dia diante da prefeitura de Valência para observar cinco minutos de silêncio.

"Não há palavras para descrever a dor que a cidade sente neste momento. Todos os valencianos se uniram a essa dor", afirmou a prefeita da cidade, María José Catalá.

Ao final dos cinco minutos, todos aplaudiram e as autoridades abraçaram parentes das vítimas da tragédia.

"Foi uma coisa horrível. Sou deste bairro e me atingiu muito perto", declarou à AFP Concha López, funcionária de uma gráfica, de 60 anos, sem conter as lágrimas.

A cidade está chocada com a tragédia, que provocou a suspensão de vários eventos no fim de semana, incluindo o jogo do campeonato espanhol entre Valencia e Granada.

A localização neste sábado do 10º corpo no edifício concluiu a busca pelos desaparecidos, mas os destroços continuarão sendo examinados, segundo as autoridades.

"A inspeção da manhã da brigada científica da Polícia Nacional teve como resultado a localização de um novo corpo", informou a Delegação do Governo de Valência na rede social X.

"Após a identificação, o número total de corpos encontrados dentro do edifício sobe para 10", acrescenta a nota.

"A princípio, não esperamos encontrar mais vítimas", declarou à imprensa o comandante dos bombeiros de Valência, Enrique Gisbert.

Depois do grande incêndio que destruiu por completo o edifício do bairro de Campanar, as autoridades anunciaram 14 desaparecidos, mas as informações deste sábado parecem reduzir o número para 10.

A delegada do Governo em Valência, Pilar Bernabé, afirmou à imprensa que as buscas prosseguirão, mas que a localização do 10º corpo significa que foram encontradas todas as pessoas das quais não havia notícias, e que agora devem começar as tarefas "complexas" de identificação.

"Vamos continuar com as buscas, mas o número de vítimas encontradas corresponde ao número de pessoas que temos como pessoas que não haviam sido localizadas", disse.

"Não vamos encontrar mais, mas vamos seguir procurando", insistiu.

Os trabalhos de identificação "serão trabalhos complexos em que teremos que identificar com exames de DNA, e queremos que aconteçam com total garantia", explicou.

Ela disse que não é possível estabelecer um prazo para a tarefa.

O incêndio começou às 17H30 (13H30 de Brasília) de quinta-feira e, em apenas meia hora, atiçado pelas rajadas de vento superiores a 50 km/h, as chamas dominaram o edifício.

O horário do incêndio, início da tarde, fez com que muitos moradores não estivessem no edifício e o número de vítimas foi menor do que os temores iniciais.

al/mg/an/fp

