Abdulla bin Mohammed Al Hamed lidera delegação dos EAU na sessão extraordinária da Conferência Islâmica de Ministros da Informação em Istambul

ISTAMBUL, 24 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos destacaram a necessidade de intensificar os esforços conjuntos internacionais para acabar com a crise humanitária do povo palestino e alcançar um cessar-fogo imediato para evitar mais perdas de vidas inocentes, garantir a entrega de ajuda humanitária urgente e ajudar a prevenir o alastramento do conflito que ameaça a segurança e a estabilidade regional.

A declaração foi feita pela delegação dos Emirados, liderada pelo xeique Abdulla bin Mohammed Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia, que participou da sessão extraordinária da Conferência Islâmica de Ministros da Informação (ICIM, na sigla em inglês) realizada pela Organização de Cooperação Islâmica (OIC) em Istambul, República da Turquia, para discutir esforços conjuntos para enfrentar "a desinformação e as hostilidades da autoridade de ocupação israelense contra jornalistas e veículos de mídia no território palestino ocupado". A ICIM conta com a participação de ministros da informação e ministros responsáveis pela comunicação dos países membros da OIC.

O xeique Abdulla bin Mohammed Al Hamed ressaltou que, desde o início da crise, os Emirados Árabes Unidos intensificaram todos os esforços diplomáticos e humanitários com o objetivo de interromper a escalada, restaurar a paz e preservar a vida de civis, com foco principal na proteção de civis, preservação de instalações e garantia de corredores humanitários para a entrega de ajuda urgente e assistência médica.

A esse respeito, o xeique Abdulla destacou os esforços e empreendimentos firmes dos Emirados, por meio de sua participação não permanente no Conselho de Segurança da ONU (CSNU), que levou com sucesso o Conselho a adotar as Resoluções 2712 e 2720 (de 2023), que exigem que medidas tangíveis sejam tomadas para aumentar o fluxo de ajuda humanitária necessário para os palestinos e salvaguardar a vida dos funcionários da ONU e dos trabalhadores humanitários em campo na Faixa.

O xeique Abdulla reafirmou a forte condenação dos Emirados Árabes Unidos a qualquer deslocamento forçado do povo fraterno palestino e a todas as práticas que violem as resoluções de legitimidade internacional e o direito internacional e humanitário. Os Emirados têm sido firmes em sua posição de pedir a pavimentação do caminho para alcançar uma paz justa que garanta segurança e estabilidade para a região, o que necessariamente exige uma forte colaboração dos principais participantes da comunidade internacional para acabar com todas as formas de extremismo, tensões e violência, e para construir um horizonte político viável que garanta o retorno às negociações para alcançar uma paz abrangente e justa com base na "solução de dois Estados" com um Estado palestino independente e soberano.

O presidente do Escritório Nacional de Mídia enfatizou que os EAU, sob as diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, não poupam esforços para fornecer ajuda humanitária e de socorro urgente ao povo palestino na Faixa de Gaza por meio da operação humanitária "Gallant Knight 3", que tem como objetivo atenuar a gravidade das condições humanitárias do povo de Gaza e aliviar o sofrimento dos grupos mais vulneráveis. Essa iniciativa foi lançada em colaboração com várias instituições dos Emirados especializadas em operações humanitárias e de assistência, e em estreita cooperação com todas as organizações de ajuda internacionais com o objetivo de fornecer apoio à população vulnerável sob esse conflito.

O xeique Abdulla acrescentou que os EAU operaram uma ponte aérea para transportar ajuda humanitária e médica para a Faixa de Gaza como parte da "Operação Gallant Knight 3", em que os Emirados conseguiram enviar 185 voos de carga, 476 caminhões e 2 navios de carga para entregar mais de 20 mil toneladas de suprimentos essenciais, principalmente alimentos, água e suprimentos médicos.

E afirmou ainda que a ajuda humanitária e de assistência dos Emirados Árabes Unidos incluiu o estabelecimento de seis usinas de dessalinização, capazes de produzir 1,2 milhão de galões por dia, beneficiando diretamente os residentes de Gaza, bem como a criação de um hospital de campanha totalmente equipado no sul da Faixa de Gaza, supervisionado por uma equipe médica dos Emirados. O hospital já tratou mais de 4.755 casos urgentes até o momento, como parte dos esforços do país para aliviar o sofrimento dos irmãos palestinos e apoiar o setor de saúde em dificuldades. Os EAU também montaram um hospital flutuante totalmente integrado em Al Arish, no Egito, para fornecer o apoio médico necessário ao povo palestino.

O xeique Abdulla confirmou que, como extensão dos esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para oferecer assistência ao povo palestino, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan orientou o fornecimento de tratamento médico nos hospitais dos Emirados para mil crianças da Faixa de Gaza e forneceu a elas tratamento médico antes de seu retorno seguro para casa. Separadamente, o líder emirático também determinou que outros mil pacientes com câncer de todas as idades de Gaza fossem transportados para os Emirados Árabes Unidos para receber tratamento e todos os cuidados médicos necessários nos hospitais do país.

Por fim, o discurso do xeique Abdulla foi concluído reiterando o compromisso contínuo dos Emirados em fornecer ajuda humanitária crucial ao povo palestino em Gaza e a dedicação em aliviar seu sofrimento, de acordo com o compromisso do país em apoiar povos irmãos em tempos de crise e os valores que sustentam a liderança e a comunidade dos Emirados Árabes Unidos.