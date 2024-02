Precisa aplicar 30 minutos antes? 5 mitos e verdades sobre o protetor solar

O protetor solar é um item indispensável para a saúde da pele —e não apenas no verão. Além de prevenir manchas e o envelhecimento precoce, ele tem um papel fundamental na redução de risco de câncer de pele, tipo mais comum da doença no Brasil.

No entanto, por mais que o uso do produto seja bastante comum, ele envolve algumas dúvidas. Realmente é preciso reaplicar? Quais as diferenças entre os tipos disponíveis no mercado?

Para esclarecer esses e outros questionamentos, desvendamos cinco mitos e verdades sobre os filtro solares:

1. Todo protetor solar é igual

MITO

Há vários tipos de protetor e é muito importante estar atento às características do produto para fazer a melhor escolha para o seu caso. Alguns detalhes são fundamentais:

Proteção UVA e UVB

O sol emite diferentes tipos de radiação. Entre elas, duas que conseguem penetrar na atmosfera e causam preocupação são a ultravioleta A (UVA) e a ultravioleta B (UVB).



Os raios UVA estão presentes ao longo de todo o dia e penetram profundamente na pele, podendo causar manchas e envelhecimento precoce. Já os raios UVB, mais predominantes entre 9h e 16h, atuam na camada mais superficial e estão relacionados à vermelhidão e às queimaduras. Ambos também estão associados ao aumento do risco de câncer de pele. Assim, é fundamental usar um filtro que tenha proteção contra os dois tipos de raios.

FPS

O fator de proteção solar (FPS) é outro ponto que diferencia os protetores solares. Esse índice está relacionado ao tempo que a pessoa levaria para queimar a pele sem o uso de filtro e o quanto ele é capaz de "estender" esse período.

Por exemplo, se uma pessoa normalmente começaria a ficar com a pele vermelha após 10 minutos de exposição ao sol, ao aplicar um protetor solar com FPS 30, esse tempo seria 30 vezes maior (30 x 10 = 300 minutos).

A SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) recomenda o uso de protetores com, no mínimo, FPS 30. Mas o ideal é consultar um médico para saber o que é melhor para o seu tipo de pele.



Vale ressaltar que a indicação de FPS que vem no rótulo diz respeito à proteção contra os raios UVB. A proteção contra UVA, geralmente, é de um terço desse valor.

Com ou sem cor

Também é possível encontrar no mercado protetores com cor, que oferecem uma proteção física contra a luz visível —fator que favorece as manchas. Além de ser uma barreira para os raios, o protetor com cor funciona como uma maquiagem e não só evita manchas, como ajuda a disfarçá-las.

2. Não é preciso usar protetor pela manhã ou em dias nublados

MITO

O protetor solar deve ser usado mesmo pela manhã —momento em que é mais saudável tomar sol— e até quando o tempo está nublado ou chuvoso, pois a radiação pode ultrapassar as nuvens.

"A gente percebe isso muito bem na pessoa que ficou só embaixo do guarda-sol (sem protetor) e, no final do dia, viu que se queimou", exemplifica Thaís Buffo, médica dermatologista assistente do laboratório de tumores cutâneos do Hospital de Clínicas da Unicamp.

3. Mesmo quem não suou ou entrou no mar ou na piscina deve reaplicar o protetor solar

VERDADE

Segundo a dermatologista, a recomendação é que a reaplicação seja feita a cada duas horas, tanto para quem vai se expor diretamente ao sol ou trabalha ao ar livre.

Para aqueles que vão se molhar ou suar excessivamente (devido à prática de atividade física, por exemplo) é recomendado reaplicar o produto mais frequentemente —o ideal é imediatamente após sair da água.

4. É preciso aplicar o protetor 30 minutos antes da exposição ao sol

VERDADE

Para garantir proteção efetiva, o protetor solar deve ser aplicado um tempo antes da exposição ao sol, permitindo sua absorção pela pele. Por exemplo, se você planeja ir à praia, o ideal é passar o protetor antes de sair de casa.

5. É preciso aplicar o protetor em grande quantidade para obter melhor proteção

VERDADE

A proteção indicada na embalagem do protetor solar só é eficaz com a aplicação correta do produto.

Buffo recomenda essa quantidade para cada parte do corpo:

Rosto, cabeça, orelhas e pescoço: 1 colher de chá

Tronco (frente e costas): 2 colheres de chá

Braços: 1 colher de chá para cada membro

Pernas: 2 colheres de chá para cada membro

Outra dica da especialista para o dia a dia é aplicar o produto no rosto mais de uma vez: "Com três camadas, com certeza vai estar bem protegido" e aplicar um produto adequado de proteção nos lábios.

"Também pode-se usar roupas com FPS. Existem bonés, chapéus, camisetas, camisas e calças, que podem ser utilizadas tanto por crianças quanto por adultos durante todo o verão", recomenda o médico Reinaldo Tovo, coordenador do Núcleo de Dermatologia do Hospital Sírio-Libanês.

