Warner Bros Discovery relata prejuízo acima do esperado após greves em Hollywood

(Reuters) - A Warner Bros Discovery relatou um prejuízo trimestral maior do que o esperado nesta sexta-feira, à medida que o conglomerado de mídia enfrenta as consequências das greves de Hollywood na produção de conteúdo e um mercado de publicidade fraco.

Os estúdios ainda estão enfrentando atrasos no lançamento de novos conteúdos, especialmente devido ao longo processo de pós-produção, embora as greves de roteiristas e atores tenham terminado em setembro e novembro, respectivamente.

A empresa, forjada pela união da WarnerMedia e da Discovery, apresentou uma receita total de 10,28 bilhões de dólares no quarto trimestre, abaixo da estimativa média dos analistas de 10,35 bilhões de dólares, de acordo com dados da LSEG.

As ações da empresa caíam 1% nas agitadas negociações do pré-mercado.

A receita de publicidade em seu segmento de canais caiu 12%, para 1,95 bilhão de dólares.

A mudança dos clientes da TV para o streaming tem prejudicado a empresa, que busca impulsionar o crescimento de seus serviços de streaming e, ao mesmo tempo, evitar o declínio de seus negócios a cabo.

A Warner Bros Discovery disse que tinha 97,7 milhões de clientes globais de streaming no final do quarto trimestre, incluindo 1,3 milhão de assinantes de sua aquisição da BluTV. Isso em comparação com 95,1 milhões no trimestre anterior.

A empresa está depositando suas esperanças no lançamento da segunda parte da ficção científica "Duna", com Timothee Chalamet e Zendaya. O lançamento foi adiado devido às greves de Hollywood.

O fenômeno cinematográfico "Barbie" ajudou a empresa a dominar a bilheteria no ano passado, com mais de 1 bilhão de dólares em vendas de ingressos em todo o mundo.

Os resultados chegam em um momento em que o setor de entretenimento norte-americano está agitado com novos movimentos de consolidação.

A Reuters informou em janeiro, citando uma fonte, que o presidente-executivo da Skydance Media, David Ellison, estava explorando uma oferta em dinheiro para adquirir a National Amusements, controladora da empresa de entretenimento Paramount Global.

Isso se seguiu a outra reportagem da Reuters em dezembro, segundo a qual o presidente-executivo da Warner Bros Discovery, David Zaslav, e o chefe da Paramount, Bob Bakish, haviam se reunido para discutir um possível acordo.

(Por Samrhitha Arunasalam em Bengaluru)