Wall St amplia rali liderado por IA, Nvidia ultrapassa US$2 tri em valor de mercado

Por Amruta Khandekar e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street ampliavam os ganhos nesta sexta-feira e a Nvidia saltou acima de 2 trilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez em meio ao frenesi da IA que tomou conta do mercado desde o balanço da fabricante de chips.

O S&P 500 e o Dow Jones subiram para recordes de fechamento na quinta-feira enquanto o Nasdaq ficou a um passo de seu recorde histórico, já que os investidores correram para ações de tecnologia depois que as previsões da Nvidia aumentaram a confiança no setor de Inteligência Artificial.

A Nvidia adicionou 277 bilhões de dólares em valor de mercado na sessão anterior, o maior ganho em um dia da história de Wall Street.

Suas ações subiam 4,0% na sexta-feira, enquanto nove dos 11 principais setores do S&P 500 avançavam no início das negociações, com as ações de tecnologia liderando os ganhos.

"Os investidores estão cada vez mais jogando a cautela para cima e perseguindo essa surpreendente rali de tecnologia, confiantes de que o boom da inteligência artificial protegerá os lucros corporativos mesmo se a economia mudar", disse Marios Hadjikyriacos, analista sênior de investimentos da XM.

Às 12:31 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,47%, a 39.250,90 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,42%, a 5.108,64 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,24%, a 16.080,46 pontos.

Todos os três principais índices caminham para ganhos semanais após a turbulência da semana anterior, quando dados de inflação mais fortes do que o esperado diminuíram as expectativas de cortes em breve na taxa de juros pelo Federal Reserve.