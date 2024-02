Vice-premiê da Itália compara Berlusconi a Maradona

ROMA, 23 FEV (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, comparou o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi com o ex-jogador argentino Diego Maradona.

Os comentários do vice-premiê do país foram feitos em um evento do partido conservador Força Itália (FI) em Roma.

"Não é fácil. Me sinto como um jogador da equipe de Maradona que precisará disputar a final da Champions League, mas o Maradona não está mais aqui. Só tenho uma opção para fazer o que Maradona fez: pedir ajuda ao elenco e aos torcedores. A equipe somos nós, os torcedores são os eleitores e Maradona é Berlusconi", explicou Tajani.

A análise do ministro italiano foi feita para exemplificar as dificuldades surgidas em virtude da ausência de Berlusconi, que faleceu no último dia 12 de junho.

No ano passado, pouco mais de um mês depois da morte do ex-senador e empresário, Tajani foi eleito como secretário nacional da legenda, tanto que acabou sendo escolhido de forma unânime. (ANSA).

