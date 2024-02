Correr, pular corda, ioga: quantas calorias se gasta em 1h de exercícios?

Quer saber se seu esporte favorito queima muitas calorias ou qual é a melhor modalidade para emagrecer?

Mostramos, a seguir, o gasto energético de atividades esportivas a partir do MET (equivalente metabólico da tarefa) delas. Os cálculos foram feitos considerando uma pessoa de 70 kg. Agora, é só escolher a atividade que mais combina com você!

Voleibol

Popular nas quadras e praias brasileiras, o voleibol queima cerca de 560 calorias em uma hora. Além de proporcionar diversão aos praticantes, ainda trabalha a resistência cardiorrespiratória e praticamente todos os músculos do corpo. Também desenvolve explosão, agilidade e capacidade de reação.

Pular corda

A brincadeira de criança também tem um bom gasto calórico: em velocidade moderada, a atividade pode chegar a queimar até 700 calorias em 60 minutos. O exercício turbina o fôlego e, por isso, pode ser uma aliada dos praticantes de outras modalidades, como futebol, basquete, vôlei, lutas.

Andar de patins

Andar de patins é uma ótima opção para emagrecer Imagem: grinvalds/IStock

O esporte é uma ótima opção para quem quer emagrecer: em uma hora de patinação em ritmo intenso é possível gastar aproximadamente 875 calorias. Além disso, a modalidade trabalha a musculatura das pernas, ajuda a ganhar equilíbrio e tira a monotonia da rotina de quem prefere exercícios cheios de adrenalina.

Tênis

Na categoria simples, o esporte queima 560 calorias por hora. Além de estimular o cérebro por conta dos movimentos rápidos e que exigem coordenação motora, a modalidade é uma ótima opção para trabalhar pernas, braços, costas e abdome.

Futebol

Esporte mais popular do Brasil, o futebol vai muito além da diversão: oferece queima calórica de 490 calorias por hora, além de melhorar o fôlego, trabalhar os músculos dos membros inferiores e a coordenação motora.

Taekwondo

Quem tem a arte marcial como esporte favorito geralmente está mais interessado nos benefícios como coordenação motora, capacidade mental e de concentração. No entanto, a modalidade também é uma boa opção para gastar energia: em uma hora é possível queimar 700 calorias.

Subir escadas

Escolha de muitos que cansaram da esteira ou da bike na academia, a escada estacionária (ou a do seu prédio mesmo) trabalha a musculatura das pernas e glúteos e ainda queima 630 calorias em uma hora.

Frisbee

Popular no verão, a modalidade que muitas vezes é levada como brincadeira pode chegar a queimar 280 calorias em uma hora. O gasto, no entanto, pode variar se o grupo não for muito experiente e forem necessárias corridas na areia para buscar o acessório.

Corrida

Correr em ritmo moderado (8 km/h) durante uma hora queima cerca de 560 calorias Imagem: iStock

Correr em ritmo moderado (8 km/h) durante uma hora queima cerca de 560 calorias, além de melhorar a resistência física e fortalecer as pernas. Por que dizem que a corrida é um dos esportes que mais queima calorias se há tantos exercícios com gasto energético maior? Porque dificilmente você consegue executar outras atividades (como pular corda) por tanto tempo.

Skate

Além de ser consideração diversão por muitos, andar de skate por uma hora gasta cerca de 350 calorias. A modalidade ainda trabalha os músculos dos membros inferiores, articulações dos pés e tornozelos e beneficia a saúde cardiovascular. Também turbina o equilíbrio.

Basquete

Devido a corridas, pulos, lançamentos e mudanças bruscas de direção, o basquete é um esporte completo, que trabalha praticamente o corpo todo. O esporte desenvolve a resistência aeróbica e a explosão muscular. Além disso, tem alto gasto calórico: em uma hora jogando com os amigos é possível queimar cerca de 560 calorias.

Dança

Em geral, uma hora de dança com movimentos aeróbicos queima em torno de 455 calorias. Mas o gasto pode aumentar de acordo com a intensidade da atividade e o uso de acessórios como estepes. A modalidade também melhora a resistência física, traz bem-estar e costuma deixar os amantes da música muito bem-humorados!

Boxe

Quem já fez uma aula da modalidade sabe que é normal terminar pingando suor. E se você realizar os movimentos de forma intensa, pode gastar até 840 calorias em uma hora. Além disso, prepare-se para sair com os braços trêmulos, pois os diferentes socos trabalham muito da musculatura dos membros superiores. O esporte ainda melhora a coordenação motora e a agilidade.

Surfe

Uma hora surfando proporciona um gasto calórico de 210 calorias Imagem: Reprodução/Instagram @byronetmedia

Uma hora surfando proporciona um gasto calórico de 210 calorias, mas os benefícios da modalidade vão muito além. Pegar ondas exige um grande trabalho da musculatura do corpo e ajuda a definir principalmente pernas, braços e abdômen. A atividade também aumenta a resistência aeróbica (ao "remar"), o equilíbrio e a coordenação motora.

Handebol

Treinar handebol com o time durante uma hora pode queimar até 560 calorias. Em dias de jogos, quando a atividade fica ainda mais intensa, o gasto pode subir para até 840. A modalidade, que exige corrida e arremessos de seus atletas, também trabalha a capacidade cardiovascular e força muscular dos membros superiores.

Musculação

Uma hora de musculação queima, em média, 245 calorias. Mas quem é adepto da modalidade sabe que seus benefícios vão muito além: ela ajuda o praticante a ganhar músculos em diferentes áreas do corpo (de acordo com os exercícios escolhidos) e acelera o metabolismo. Isso porque quantos mais músculos você tem, mais calorias seu corpo gasta.

Balé moderno ou jazz

Essas modalidades colocam os dançarinos para suar: com movimentos intensos e sem monotonia, tanto o balé moderno quanto o jazz eliminam cerca de 336 calorias por hora. As atividades também são um ótimo exercício para melhorar a capacidade respiratória e fortalecer os músculos dos membros inferiores, como coxas e panturrilhas.

Judô

A arte marcial japonesa queima cerca de 700 calorias por hora e não conta com socos nem chutes —o objetivo é derrubar o adversário segurando em seu quimono. Para isso, os praticantes precisam usar a força das pernas, do abdômen e ainda exercitam a agilidade para surpreender o oponente.

Remar em caiaque

Além de proporcionar bons momentos ao ar livre, a atividade queima por volta de 350 calorias por hora e exercita os membros superiores, incluindo as musculaturas das costas, braços e peitoral.

Escalada

Além de detonar cerca de 770 por hora, escalar é um ótimo exercício para definir e aumentar a força nos músculos dos braços, ombros, costas e abdome. O esporte de aventura, que também pode ser praticado indoor, ainda melhora a concentração, ajuda o praticante a aprender a lidar melhor com o medo, despacha o estresse e proporciona bem-estar mental.

Rúgbi

Em uma hora jogando rúgbi, o campeão dessa lista, é possível queimar até 1.000 calorias. A atividade ainda é ótima para o ganho de resistência física, força, agilidade, equilíbrio. Apesar de viril, a modalidade é um 'esporte de cavalheiros', em que valores como respeito ao adversário, caráter e espírito de equipe são muito trabalhados. Por fim, o raciocínio exigido nas trocas de passe aprimora a capacidade intelectual.

Ioga

Uma hora de ioga gasta cerca de 175 calorias Imagem: iStock

Uma hora de ioga gasta cerca de 175 calorias — e esse nem é o principal benefício da modalidade. Estudos mostram que a técnica reduz ansiedade e depressão, trabalha músculos do corpo todo, contribui para o funcionamento do cérebro e ainda alivia dores crônicas nas costas. Leia mais

Boliche

Além de divertida, a modalidade queima cerca de 210 calorias por hora. Durante a prática, você ainda exercita o equilíbrio, a coordenação motora e ativa a musculatura dos braços.

Fonte: Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech

*Com matéria publicada em 18/01/2019