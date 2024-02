Vale não vê indícios de problemas em minas com licenças suspensas no Pará

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale não vê indícios de qualquer problema ambiental ou social em duas de suas minas no Estado do Pará que tiveram suas licenças suspensas esta semana, disse o presidente do conselho da Vale Base Metals, Mark Cutifani, nesta sexta-feira.

Falando em uma teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre da mineradora, o executivo disse que as suspensões podem ter ocorrido devido a uma questão administrativa, acrescentando que "se algo estiver errado, será corrigido".

A Secretaria de Meio Ambiente do Pará suspendeu as licenças para a mina de níquel Onça Puma e a de cobre Sossego.

O governo local afirmou que "a suspensão das licenças ambientais dos empreendimentos minérarios Sossego e Onça Puma ocorre por conta de inconformidade nos relatórios de informação ambiental anuais". Além disso, citou o "descumprimento de ações de mitigação de impactos decorrentes das atividades de mineração, resultando em conflitos com comunidades próximas à área de influência dos empreendimentos".

Cutifani disse que o forno em Onça Puma já havia sido desligado e que uma manutenção estava programada para Sossego em breve, acrescentando que a Vale "trabalharia para resolver essas questões de forma rápida e adequada com as autoridades".

(Reportagem de Peter Frontini, Gabriel Araujo e Marta Nogueira)