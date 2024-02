Thiago Monteiro perde para argentino Báez e está fora do Rio Open

O tenista brasileiro Thiago Monteiro, número 117 no ranking da ATP, foi eliminado do Rio Open nesta sexta-feira (23), ao ser derrotado pelo argentino Sebastián Báez (30º), que na semifinal vai enfrentar seu compatriota Francisco Cerúndolo (22º).

Báez fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 1-6 e 6-2, em duas horas e 13 minutos na quadra principal do Jockey Club do Rio de Janeiro.

O argentino de 23 anos conseguiu controlar a partida graças aos erros de Monteiro, que tentava se classificar às semifinais do torneio pela primeira vez, em sua nona participação.

Báez vai enfrentar por uma vaga na decisão o também argentino Francisco Cerúndolo, que mais cedo bateu o sérvio Dusan Lajovic (58º), com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4.

A outra semifinal será disputada entre o britânico Cameron Norris (23º no ranking ATP) e o argentino Mariano Navone, que eliminaram os outros brasileiros, Thiago Wild e João Fonseca, nas quartas de final.

Norris, que foi campeão do Rio Open no ano passado, venceu Thiago Wild (82) por 6-1, 3-6 e 6-2.

Navone (113) superou o prodígio brasileiro João Fonseca (655), de apenas 17 anos, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-3, em uma batalha de duas horas e 20 minutos.

raa/cl/cb/fp

© Agence France-Presse