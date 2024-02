Suíça quer sediar cúpula para discutir paz na Ucrânia

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Suíça disse à Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira que pretende organizar uma cúpula para discutir a paz na Ucrânia “até o verão” no Hemisfério Norte (inverno no Brasil), após o organismo ter se reunido para lembrar o segundo aniversário da invasão de Moscou ao país vizinho.

A Ucrânia está buscando apoio para o plano de paz de dez pontos do seu presidente, Volodymyr Zelenskiy, ao mesmo tempo em que mostra sinais de fadiga da guerra, uma vez que as linhas de frente seguem praticamente inalteradas e a guerra Israel-Hamas na Faixa de Gaza se tornou um foco mais urgente da atenção global.

“A pedido da Ucrânia, pretendemos organizar até o verão uma conferência de cúpula sobre a paz na Ucrânia”, disse o ministro das Relações Exteriores suíço, Ignazio Cassis, à Assembleia Geral da ONU.

“Eu gostaria, portanto, de aproveitar esta oportunidade para convidar todas as nações... a trabalharem em busca do nosso objetivo comum.” O plano de paz de Zelenskiy exige a restauração da integridade territorial ucraniana, a retirada de todas as tropas russas, a proteção aos suprimentos de alimentos e energia, a segurança nuclear e a soltura de todos os prisioneiros de guerra. “A Rússia não pode ignorar a voz da maioria mundial se quisermos adotar uma posição por princípios e agir juntos. A fórmula da paz... representa exatamente essa oportunidade”, afirmou o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, à Assembleia Geral. “Ninguém deve perder tempo com os planos fúteis de Kiev, para que haja negociações com base na chamada fórmula da paz de Zelenskiy”, rebateu o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia. “Isso não é nada além de um ultimato à Rússia e uma tentativa de atrair o maior número possível de países para reuniões intermináveis sobre este projeto utópico.” A resistência ucraniana depende da ajuda do Ocidente para o fornecimento de recursos financeiros e equipamentos. Os estoques de munição se tornaram um assunto crítico para Kiev, depois que os combates se transformaram em batalhas de artilharia. A aprovação de bilhões de dólares em ajuda militar adicional dos Estados Unidos foi atrasada por meses pelo Congresso norte-americano.