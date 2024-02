Sobe para oito número de mortos por fortes chuvas no Rio

Oito pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro, segundo informação divulgada pela Defesa Civil.

O que aconteceu

São quatro vítimas em Barra do Piraí, duas em Nova Iguaçu e duas em Japeri. As mortes foram confirmadas pela Defesa Civil em atualização feita às 9h.

Quatro pessoas da mesma família, em Barra do Piraí, morreram após uma casa ser atingida por um deslizamento de terra. O local tinha três pavimentos e ficava na rua Paula da Silveira, no Morro do Gama. Os bombeiros conseguiram retirar outras quatro pessoas com vida dos escombros.

Já em Japeri, duas vítimas foram confirmadas ao UOL: Calleb Jefferson, 2, e Ana Caroline Costa, 24. O menino morreu após o desabamento da casa, na Rua do Mocambo, número 92, em Japeri.

Outros dois homens morreram em Nova Iguaçu. Os casos ocorreram nos bairros Ipiranga e Jardim Pernambuco.