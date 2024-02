Saúde publica exoneração de Nésio Fernandes da Secretaria de Atenção Primária

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (23) formaliza a exoneração de Nésio Fernandes do cargo de secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Para o lugar de Fernandes, foi nomeado Felipe Proenço. A decisão pela exoneração do secretário, que é vinculado ao PCdoB, foi revelada pelo Estadão nesta semana. A secretaria chefiada por Fernandes era alvo de descontentamento de líderes partidários na Câmara dos Deputados, assim como por parte do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). No entanto, a pasta nega que a mudança tenha sido motivada por alguma questão interna ou externa.

O novo titular Felipe Proenço é médico de saúde da família, já integrava a equipe da secretaria e é um dos precursores do Programa Mais Médicos, segundo informações do Ministério da Saúde. "O ajuste na equipe da pasta é um processo natural ao longo da gestão e não foi baseado em nenhum tipo de pressão interna ou externa", disse o ministério em nota divulgada nesta quinta-feira, 22.