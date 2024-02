São Paulo se ilumina para homenagear imigração italiana

SÃO PAULO, 23 FEV (ANSA) - Monumentos da cidade de São Paulo se iluminaram com as cores da bandeira tricolor para celebrar o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil, que remete à chegada do navio La Sofia ao Espírito Santo, em 21 de fevereiro de 1974, com 386 pessoas de origem trentina e vêneta.

Até 28 de fevereiro, o Consulado Geral da Itália em São Paulo, o Instituto Italiano de Cultura e o Colégio Dante Alighieri exibirão as cores da bandeira do país europeu.

A homenagem aos 150 anos da imigração se estende ao Palácio dos Bandeirantes (sede do governo estadual), ao Edifício Matarazzo (sede da prefeitura) e à Ponte Octávio Frias de Oliveira.

Estima-se que o estado de São Paulo abrigue de 15 milhões a 20 milhões de ítalo-descendentes e 345 mil italianos com cidadania reconhecida. (ANSA).

