Bom para trabalho, notebook com luz para videochamada dá um 'up' na reunião

Quando se pensa em um notebook da Positivo, é comum que venha à mente modelos totalmente voltados ao custo-benefício. Essa percepção, porém, não se aplica no caso da linha Vision i15, modelos que chegaram no fim de 2023 e buscam oferecer um bom desempenho para uso diário e atividades relacionadas ao trabalho.

Nós testamos o modelo equipado com um processador Intel Core i5, 8GB de RAM e SSD M.2 de 512 GB nas últimas semanas, fazendo uso diário ele. A seguir, contamos como foi a experiência.

Pontos positivos

Iluminação para chamada em vídeo: o modelo traz como destaque o Lumina Bar, duas barras de luz que ladeiam a câmera do notebook. A função é óbvia: dar aquele reforço na iluminação durante chamadas em vídeo.

É importante ressaltar que elas ajudam, mas também não farão milagre caso você esteja em um local totalmente escuro.

Detalhe da Lumina Bar, que ajuda na iluminação durante uma videoconferência, por exemplo Imagem: Rodrigo Lara

Desempenho: Com esse conjunto ele se mostrou bastante veloz em tarefas cotidianas, o que incluiu utilizar aplicativos de produtividade e navegação na internet. Pode parecer trivial, mas muitas vezes navegadores podem consumir bastante de um computador.

Em nenhum momento houve engasgos ou qualquer situação que testasse a minha paciência. Muito pelo contrário: são poucos segundos entre ligar o notebook e começar a utilizá-lo.

A tela, Full HD de 15,6 polegadas, tem display de boa qualidade e bom compromisso entre facilidade de visualização e impacto no tamanho do notebook.

A bateria, por sua vez, deu conta de um dia de trabalho. A Positivo afirma que ela tem capacidade de 8 horas em média, mas esse número varia bastante de acordo com o tipo de uso, algo normal em notebooks.

Até pelo perfil do modelo, o Vision i15 não foi testado com aplicativos gráficos ou jogos —ainda que, neste segundo caso, a configuração indique que ele consiga rodar games mais leves que não dependam de uma placa de vídeo dedicada.

Aparência: O Vision i15 tem um visual sóbrio, o que faz com que ele não se destaque na multidão, algo que pode ser interessante para quem costuma usar muito o aparelho em locais públicos.

Essa sobriedade, porém, não significa que ele tenha a aparência de um notebook "simplão": a carcaça com quinas e superfícies planas e logotipos discretos transmite um ar de sofisticação e qualidade.

Visual sóbrio e sofisticado do notebook Positivo Vision i15 deve agradar quem trabalha em local público Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

Teclado sem iluminação: É um tanto curioso o fato de o Vision i15 contar com a Lumina Bar, mas não tenha adotado uma solução simples: um teclado retroiluminado. É algo que certamente faria o notebook melhor de ser usado em ambientes mais escuros.

Ausência de USB-C: O Vision i15 conta com três conexões USB do tipo A, sendo duas de alta velocidade, além de um leitor de cartões micro SD. Faz falta, porém, uma conexão do tipo USB-C, padrão que vem sendo cada vez mais comum e que oferece desempenho superior ao das USB-A.

Recursos adicionais

Um destaque é o sistema de dobradiça da tampa, que ao ser aberta faz com que a parte traseira do teclado fique com uma sutil elevação.

A solução se mostrou interessante durante o uso do Vision i15, uma vez que permitiu uma posição mais agradável para as mãos durante a digitação.

O notebook agradará qual perfil?

O Vision i15 se mostra atrativo para quem procura um notebook para uso cotidiano e que, eventualmente, precise se deslocar com ele. Ainda que o computador não possa ser considerado pesado, seus cerca de 2 kg fazem a diferença em uma mochila.

O bom desempenho tende a ajudar na produtividade, mas é importante lembrar que não se trata de um notebook parrudo para atividades como jogos e edições de imagem e vídeo.

Ficha técnica

Processador: Intel Core i3 1135G4 ou Intel Core i5 1135G7

Memória RAM: 8, 16 ou 32 GB DDR4

Armazenamento: 256 GB ou 512 GB (SSD NVMe, expansível); conexão SATA para SSD e HD

Sistema Operacional: Windows 11 Home

Tela: LED Full HD (1920 ×1080), 15,6 polegadas

Bateria: 44 Wh

Teclado: ABNT2

Conexões: 1 HDMI, 2 USB-A 3.2, 1 USB-A 2.0, 1 de 3,5 mm combo (microfone/áudio) e 1 leitor de cartões micro SD

Dimensões: 36 x 25 x 1,99 cm (L x P X E); 1,78 kg

