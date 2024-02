Remédio para dor de garganta: o que funciona mesmo e o que tomar?

A dor de garganta é um sintoma bastante comum, cujas causas mais frequentes são infecções por vírus, bactérias ou fungos —em casos raros, pode ter a ver com tumores e alergias. Mas qual remédio para dor de garganta tomar para aliviar?

A distinção entre os motivos que levaram à dor de garganta entre virais, alérgicas e bacterianas é importante, já que os medicamentos indicados para tratar cada um desses tipos são diferentes e variam de acordo com a sua causa.

Mas, atenção: na maioria das vezes, o desconforto passa em alguns dias, sem a necessidade de medicação, e a automedicação pode provocar riscos e efeitos colaterais. A recomendação é sempre buscar um médico de atenção primária ou otorrinolaringologista para identificar o que está provocando a dor de garganta e iniciar o tratamento com o medicamento mais adequado.

Remédio para dor de garganta: o que funciona

Analgésicos e antitérmicos

Analgésicos aliviam a dor e são medicamentos que podem ser indicados em todos os casos, a depender do nível de dor e desconforto da pessoa. Geralmente, a indicação ocorre em quadros leves, com discreta inflamação local. Já antitérmicos costumam ser usados em casos de febre.

Entre os mais comuns, estão:

A dosagem e frequência variam de acordo com a idade e condições de saúde, mas geralmente indica-se a cada 6 ou 8 horas.

Anti-inflamatórios

Os anti-inflamatórios também servem para aliviar a dor e reduzir a inflamação ou o edema (inchaço) que acontece na garganta. Geralmente, são indicados quando há um desconforto maior, devido a maior processo inflamatório envolvido.

Para reduzir a inflamação na garganta, há diversas opções de anti-inflamatórios. Entre eles, destacam-se:

ibuprofeno

diclofenaco

nimesulida

ácido acetilsalicílico

naproxeno

cloridrato de benzidamina

piroxicam

celecoxibe

Antibióticos

São indicados quando ocorre uma infecção por bactérias, como faringoamigdalite (faringites e amigdalites). Geralmente, os sintomas são mais intensos e prolongados. Nestes casos, é preciso que o diagnóstico seja feito por um médico, que avaliará o quadro e indicará a melhor alternativa de antibiótico a ser utilizado.

Entre os principais antibióticos usados para tratar dor de garganta, estão

amoxicilina

azitromicina

eritromicina

clindamicina

cefalexina

Os antibióticos podem ser encontrados na forma de cápsula, comprimido ou suspensão líquida. Podem ser usados em intervalos que variam de 6 a 12 horas e o tempo de tratamento é de 7 a 14 dias.

Antissépticos e analgésicos locais (como pastilhas)

É provável que você já tenha usado uma pastilha para dor de garganta. Há diversos tipos disponíveis que contribuem com o alívio da dor e inflamação na garganta.

O efeito da pastilha é momentâneo e deve-se associar ao uso de outros medicamentos, como analgésicos ou anti-inflamatórios.

A dose recomendada varia: o ideal é não usar mais do que cinco pastilhas ao dia e não prolongar o tratamento por mais de três dias.

Remédios caseiros para dor de garganta

Alguns alimentos ou receitas caseiras podem diminuir o desconforto momentaneamente. Vale lembrar que nem todos possuem comprovação científica dos benefícios.

A seguir, veja alguns itens que podem ser usados para amenizar dores de garganta menos intensas:

Mel: seja puro ou em chás, pode aliviar o desconforto da inflamação na garganta porque possui sacarose e frutose, que estimulam a produção de saliva e hidratam as mucosas da boca.

seja puro ou em chás, pode aliviar o desconforto da inflamação na garganta porque possui sacarose e frutose, que estimulam a produção de saliva e hidratam as mucosas da boca. Gengibre: por conter gingerol, o gengibre fresco pode diminuir o risco de infecções e impede o crescimento de diferentes tipos de bactérias. O chá é bastante usado para diminuir os desconfortos na garganta.

por conter gingerol, o gengibre fresco pode diminuir o risco de infecções e impede o crescimento de diferentes tipos de bactérias. O chá é bastante usado para diminuir os desconfortos na garganta. Suco ou chá de limão: a fruta cítrica ao ser ingerida durante uma infecção dá alívio aos sintomas por ter ação antisséptica. Portanto, realiza uma limpeza da região. Geralmente, o suco ou chá de limão pode levar outros ingredientes que ajudam no controle do desconforto, como mel ou gengibre.

a fruta cítrica ao ser ingerida durante uma infecção dá alívio aos sintomas por ter ação antisséptica. Portanto, realiza uma limpeza da região. Geralmente, o suco ou chá de limão pode levar outros ingredientes que ajudam no controle do desconforto, como mel ou gengibre. Chá de camomila: a bebida pode ser usada como um analgésico natural, além de hidratar o organismo.

a bebida pode ser usada como um analgésico natural, além de hidratar o organismo. Própolis: por conter propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, o própolis em spray pode diminuir o desconforto da inflamação na garganta.

Fontes: Hugo Leite, otorrinolaringologista e professor da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro); Rafael Raposo, otorrinolaringologista do Hospital Santa Paula (SP); e Maria Fernanda Barros, farmacêutica do CRF-BA (Conselho Regional de Farmácia da Bahia).