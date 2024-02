Referência do automobilismo, Wilsinho Fittipaldi morre aos 80 anos

23/02/2024 13h55

Em publicação nas redes sociais, a CBA enalteceu o ex-piloto como "patrimônio do automobilismo brasileiro". Segundo a nota da confederação, Wilsinho "reuniu talento, visão de futuro e ousadia para levar o nome do Brasil a um patamar jamais imaginado", destacando a criação da equipe Copersucar-Fittipaldi como um projeto que "estava à frente do seu tempo".



A Stock Car, principal competição automobilística do país (e da qual Wilsinho participou em três temporadas, sendo vice-campeão em 1991) também se manifestou. Em nota, o diretor executivo da Vicar, organizadora da categoria, Fernando Julianelli, destacou a "alma inquieta" do ex-piloto.



"Com sua energia criativa, ousadia e um conhecimento enciclopédico do esporte, Wilsinho não apenas construiu carros: suas iniciativas inspiraram milhares de novos adeptos, ajudando a fazer do nosso país um dos centros mundiais do esporte", descreveu Julianelli.