Quem é a gigante desconhecida Nvidia e por que ela vale R$ 10 trilhões

Depois de divulgar resultados surpreendentes, a Nvidia passou a ser a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Ela está na frente da Amazon, da Meta, dona do Facebook, e da Alphabet, empresa mãe do Google, atrás apenas da Microsoft e Apple. No mundo, a Aramco também é mais valiosa.

Ela vale hoje US$ 1,96 trilhão, cerca de R$ 9,73 trilhões. Em um só dia, depois dos resultados, as ações da empresa subiram 16%. A empresa ganhou US$ 277 bilhões, ou 2,4 vezes o valor da Petrobras, a mais importante companhia da Bolsa brasileira. Ou ganhou, em um só dia, a soma das quatro maiores empresas listadas na B3 - Petrobras, Vale, Itaú Unibanco e Ambev e que juntas valem US$ 279 bilhões, segundo o consultor Einar Rivero.

Quem é a Nvidia

A Nvidia é uma gigante de semicondutores, sediada na Califórnia, nos EUA. Foi fundada em 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem, e hoje é a maior fabricante de chips do mundo.

Em 1999, ela criou o GPU, um microprocessador especializado em processar gráficos, e que revolucionou a indústria de games para computador. No mesmo ano, abriu seu capital na bolsa.

Ela foi a primeira fabricante de chips com maior capacidade de processamento para treinar robôs de Inteligência Artificial. Mais de 40 mil empresas no usam suas tecnologias de IA. Entre seus clientes, estão Amazon, Microsoft, Meta, Google, Oracle e muitas outras gigantes.

Por que ela é tão valiosa?

Com o desenvolvimento da IA, a demanda por processadores capazes de treinar essas inteligências disparou. As maiores empresas do mundo buscam usar IA para melhorar seus processos. Por exemplo, o ChatGPT, da OpenAI, é todo baseado em milhares de processadores Nvidia.

Depois do ChatGPT e da popularização da IA, a procura por esses chips, e consequentemente por ações da Nvidia, disparou. O gerador de textos por inteligência artificial tornou-se popular no começo de 2023. E, com ele, diversas outras tecnologias do gênero estão em alta

Como consequência, a Nvidia está crescendo muito. O segmento de data center da empresa, que inclui os produtos para IA, cresceu mais de 400% no último trimestre, em relação ao ano anterior. "A demanda está disparando no mundo todo, em empresas, indústrias e países", disse Jensen Huang, fundador e CEO da empresa. Ele também disse que serviços para indústrias como carros, serviços financeiros e saúde estão em níveis multibilionários.

E dá para investir na Nvidia?

Além de investir diretamente nas ações da empresa lá fora, a empresa também tem papéis negociados no Brasil. Na Bolsa de Valores de São Paulo, são negociados os recibos de ações da empresa, as BDRs NVDC34.

Quem é presdiente da Nvidia? Qual é a sua fortuna?

Jensen Huang, 61, é um dos cofundadores da Nvidia, ao lado de Chris Malachowsky e Curtis Priem. Huang é hoje CEO e membro do conselho.

Ele detém 3% da Nvidia e, segundo a Forbes, tem uma fortuna de US$ 69,4 bilhões. Em um só dia, ele ficou US$ 9,6 bilhões mais rico e pulou para a 21ª posição do ranking de bilionários da Forbes.

Nascido em Taiwan, sua família se mudou para a Tailândia quando ele era pequeno. Huang e seu irmão se mudaram para os Estados Unidos.