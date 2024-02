Putin diz que quase todas as forças nucleares da Rússia foram modernizadas

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que 95% das forças nucleares estratégicas da Rússia foram modernizadas e que a Força Aérea acabou de receber quatro novos bombardeiros supersônicos com capacidade nuclear.

Putin fez os comentários em um discurso gravado para marcar o Dia do Defensor da Pátria da Rússia, que celebra as Forças Armadas, um dia depois de ter voado em um bombardeiro estratégico com capacidade nuclear Tu-160M modernizado.

Na véspera do segundo aniversário do início da guerra na Ucrânia, o líder russo elogiou os soldados que estão lutando lá no que ele chamou de "operação militar especial", saudando-os como heróis que lutam pela "verdade e justiça".

Ele também colocou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, aos pés do muro do Kremlin, em homenagem aos que morreram em combate.

Ele dedicou grande parte de seu discurso ao que disse serem as conquistas do complexo militar-industrial.

Sua mensagem: que a tríade nuclear da Rússia - suas capacidades nucleares estratégicas terrestres, marítimas e aéreas - estava atualizada, sendo constantemente modernizada e em boas condições.

"Incorporando nossa experiência real de combate, continuaremos a fortalecer as Forças Armadas de todas as formas possíveis, incluindo os esforços contínuos de reequipamento e modernização", disse Putin.

"Hoje, a participação de armas e equipamentos modernos nas forças nucleares estratégicas já atingiu 95%, enquanto o componente naval da 'tríade nuclear' está em quase 100%", acrescentou.

Putin disse que a Rússia havia iniciado a produção em série de seus novos mísseis hipersônicos Zircon e que novos sistemas de ataque, que ele não especificou, estavam sendo testados.

Novos submarinos estratégicos foram incorporados à Marinha, e quatro aviões bombardeiros Tu-160M com capacidade nuclear, do tipo que ele voou na quinta-feira, acabaram de ser entregues às Forças Armadas.

"O próximo passo é o desenvolvimento e a produção em série de modelos promissores, a introdução de tecnologias de inteligência artificial na esfera militar", afirmou ele.

Putin tem dito com frequência que a última geração de armas avançadas da Rússia é incomparável com qualquer rival, mas alguns de seus novos sistemas sofreram atrasos nos testes e na implantação.

No decorrer da guerra na Ucrânia, Putin tem lembrado repetidamente ao Ocidente sobre a capacidade nuclear da Rússia.

O avião em que ele voou na quinta-feira é capaz de transportar 12 mísseis de cruzeiro ou 12 mísseis nucleares de curto alcance e pode voar 12.000 km sem reabastecer.

(Reportagem da Reuters)