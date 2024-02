Bela Gil fala em naturalizar 'pum vaginal'; o que é e por que acontece?

A reação das apresentadoras do programa Saia Justa (GNT) ao ouvir Bela Gil falar de "pum vaginal" chamou a atenção dos internautas.

Enquanto a chef de cozinha falava sobre a necessidade de naturalizar esse ato —que é a saída de ar pela vagina, geralmente com algum ruído—, Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli, Larissa Luz e a convidada Angélica manifestavam expressões confusas, aparentemente sem saber a que ela se referia.

Mas o pum vaginal é mais natural do que parece. E, na verdade, nem é um pum.

Essa reação do corpo pode acontecer durante o sexo, a masturbação, na prática de exercícios físicos e até com alongamentos.

Como a vagina é uma cavidade, no momento da penetração ou de outra atividade, pode haver entrada de ar.

Sob pressão, esse ar acaba saindo, fazendo barulho.

O nome "pum" é dado pela semelhança do barulho com o dos gases sendo eliminados pelo ânus. Mas o ar que sai da vagina não tem cheiro.

Algumas pessoas podem se sentir constrangidas quando isso acontece, mas basta relaxar, porque faz parte do corpo. Além disso, não é possível controlar esse movimento, diferente do pum do ânus, que pode ser contido pelo esfíncter anal.

Veja outros 6 fatos sobre o "pum vaginal":

Algumas mulheres têm mais propensão

Ocorre mais naquelas com canal vaginal maior e que tiveram dois ou mais partos vaginais —que podem ter aumentado o tamanho da vagina e enfraquecido a musculatura.

Também acontece com mais frequência em mulheres que já entraram na menopausa, um período em que o corpo para de produzir os hormônios estrogênio e progesterona, o que resulta em atrofia muscular da região vaginal.

Há posições sexuais que facilitam a saída de ar

O barulho é mais comum em posições de penetração profunda, como de quatro, ou quando deitadas, com os joelhos dobrados sobre o abdome, até quase a altura do peito. Nessas posições, a abertura do canal vaginal aumenta e entra mais ar.

Excesso de lubrificante pode ser culpado

Se você utiliza muito lubrificante, saiba que o ar pode ficar preso no gel e ser liberado em algum momento —geralmente, pós-sexo. Aí pode vir o barulho quando a transa acaba e você se levanta para fazer xixi, por exemplo.

Não tem a ver com a saúde da mulher

A mulher não é menos saudável por soltar "pum vaginal". Mas se ela não entender isso como algo natural, pode ter danos de autoestima e não se sentir bem na hora da transa —ou ficar tensa durante, com medo de que aconteça.

Não precisa ter vergonha

Para não minar a autoconfiança (nem a vida sexual), vale a pena conversar com a pessoa parceira sobre isso, explicando o que é o tal "pum", por que ele acontece e, mais importante, que não dá para controlar. Encarar com bom humor é a melhor saída para amenizar ou se livrar totalmente do constrangimento.

Alguns exercícios ajudam a evitar

Exercícios de Kegel, em que a mulher faz contração e descontração das musculaturas do assoalho pélvico, e pompoarismo fortalecem o assoalho pélvico, proporcionando o maior controle da musculatura. Isso trará a diminuição do "pum" vaginal e maior prazer sexual.

*Com informações de reportagens publicadas em 17/01/2013 e 30/11/2017