Rio e SP devem sofrer com calor acima dos 30ºC no fim de semana

A previsão do tempo para o último fim de semana de fevereiro, no Rio e em São Paulo, revela temperaturas altas e com chances de pancadas de chuva no domingo à tarde. As duas capitais têm sofrido com os fortes temporais nos últimos dias.

O que aconteceu

A previsão é do instituto de meteorologia Climatempo. As condições do tempo deverão permanecer semelhantes na capital paulista, e para as demais regiões do estado, no sábado (24) e no domingo (25). As manhãs, diz o instituto, serão ensolaradas e aos poucos as temperaturas voltam a disparar.

Os termômetros devem ficar acima dos 30°C no decorrer deste fim de semana. No domingo, porém, a combinação de calor e a entrada de umidade influenciarão na formação de nuvens carregadas, ao longo da tarde em todas as regiões paulistas. Na cidade de São Paulo, as chances de chuva chegam a 90%.

Pancadas podem vir de moderada a forte intensidade e com temporais localizados em alguns municípios. Não há indicativo de volumes elevados e de chuva que se estenda por muitas horas.

Para a capital fluminense, a previsão do tempo para sábado é de aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Não há expectativa para chuva volumosa como nos últimos dias. Os termômetros devem ficar entre 24ºC e 38ºC.

No domingo, a previsão segue o ritmo do dia anterior: sol e aumento de nuvens de manhã, novamente com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24ºC e máxima de 35ºC.

Chuvas castigam Rio e São Paulo

Tanto o estado do Rio de Janeiro quanto São Paulo tem sofrido com fortes chuvas nos últimos dias: cidades como Aparecida (SP), Japeri (RJ), Barra do Piraí (RJ) e Nova Iguaçu (RJ) foram castigadas com temporais volumosos e que provocaram muitos estragos.

No Rio de Janeiro, por exemplo, já são oito mortos. Só em Barra do Piraí uma família inteira morreu após o deslizamento de terra.