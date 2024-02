Para relaxar: veja 15 produtos para ajudar a aliviar a tensão do dia a dia

Se a rotina já pesou este ano, investir em atividades relaxantes ou adotar um hobby podem ser boas estratégias para espairecer. Além de ajudar a passar o tempo, diversos estudos mostram que atividades como meditar, fazer massagem, pintar e fazer tricô ajudam a reduzir o estresse e a melhorar o humor.

Para ajudá-lo a escolher seu passatempo favorito, selecionamos 15 produtos disponíveis na Amazon, parceira do UOL, que vão dos clássicos blocos de LEGO a itens para um banho e sono relaxantes - a ideia é deixar os problemas de lado e sossegar a cabeça por algumas horas.

2 mil peças;

Produzido com papel-cartão;

Dimensões: 22,3 centímetros de comprimento e 31,2 centímetros de largura;

Com 878 peças intermutáveis, permite a construção de diferentes estilos de árvore bonsai;

Mede cerca de 18 centímetros de altura, 21 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura;

Parte da Coleção Botânica, é também um item de decoração.

Kit de bordado com agulhas, bastidores e linhas;

50 cores diferentes de linhas;

Inclui também tecidos, tesoura e corta-pontos.

Inclui instrumento para tricô, 1 agulha de crochê, 5 cores de lã e olhos plásticos para as borboletas;

Permite a confecção de 3 borboletas;

A partir de 8 anos.

Inclui modelos Polvo, carrinhos grande e pequeno, para cabeça e couro cabeludo e bola;

Indicados para alívio da dor, melhora da circulação sanguínea e relaxamento muscular;

Itens de madeira, metal ou borracha.

Estrutura de madeira;

Com balde de alumínio removível;

Capacidade de 9 litros.

Indicado para limpar e relaxar os pés;

Com extratos de plantas;

5 sachets de 15g cada.

Relaxa e oferece proteção contra o ressecamento da pele, segundo a marca;

Com ativo natural;

Sem parabenos e não testado em animais.

Estojo com 36 lápis de cor de pastel seco;

É resistente e promove grande deposição de cor;

Com alta resistência à luz, promete manter a cor original por mais de 100 anos.

À base de água, produz sensação agradável ao pintar;

É fácil de mesclar as cores, possibilitando nuances coloridas e brilhantes;

24 cores.

3 em 1: difusor de aromas, umidificador de ar e abajur LED;

Silencioso;

Bivolt.

Faz 6 sons suaves: chuva, floresta, ondas, fluxo, canção de ninar e ruído branco;

Ajuda a melhorar a qualidade do sono e a concentração e eficiência de trabalho, de acordo com o fabricante;

Bateria com duração de até 30 horas.

Inclui 12 especiarias;

Com pegador e infusor de inox;

Estojo de madeira.

Escova de limpeza facial de alta performance;

Usa tecnologia T-Sonic para remover impurezas, oleosidade e células mortas;

Feita com silicone macio e higiênico.

Dicas simples de caligrafia;

Exercícios de desenho de alfabetos (lettering);

Ideias para criar objetos de design.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).