Postura mais dura de Biden sobre fronteira testa voto latino em Nevada

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - Conversando com eleitores latinos em Nevada sobre o presidente norte-americano, Joe Biden, o ativista de imigração Rico Ocampo diz que uma questão continua surgindo: eles estão desapontados com o que consideram o fracasso dele em expandir as proteções para imigrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos.

Ocampo, que trabalha para o grupo pró-imigração Make the Road Nevada, cita o exemplo de uma jovem eleitora latina que ele conheceu cujos pais não tinham status de imigração legal. Sem saber se votaria em Biden, ela deu a impressão de que talvez nem votasse, disse Ocampo.

A questão ilustra os desafios para Biden em Nevada - e nacionalmente - enquanto ele tenta apelar simultaneamente para a base de eleitores democratas em favor de políticas de imigração que protejam os requerentes de asilo, ao mesmo tempo em que corteja outros que desejam reduzir o número de travessias ilegais a partir do México.

Biden assumiu o cargo em 2021 prometendo reverter as políticas de imigração linha-dura do ex-presidente republicano Donald Trump, mas desde então endureceu sua própria abordagem.

Sob pressão dos republicanos que o acusam de não conseguir controlar a fronteira, Biden pediu ao Congresso no ano passado que fornecesse mais fundos para a fiscalização.

Embora isso possa apaziguar os moderados, pode diminuir o entusiasmo entre os eleitores democratas mais liberais e alguns latinos.

"Suas políticas mais rígidas estão tornando extremamente difícil para as pessoas que estão no local conseguir voto", disse Ocampo.

Ocampo afirma que lembra aos eleitores que Trump, o provável rival de Biden na eleição de 5 de novembro, prometeu deportações em massa se for reeleito. Por outro lado, Biden apoia programas de alívio de deportação, incluindo o programa Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca), que o próprio Ocampo usa para trabalhar legalmente.

Trump e outros republicanos apoiam controles de fronteira mais rígidos - uma das principais preocupações de sua base - e criticam as políticas de Biden como excessivamente permissivas.

A questão é crucial no Estado de Nevada, onde quase um terço dos 3,2 milhões de habitantes do Estado são hispânicos e um em cada cinco é nascido no exterior, de acordo com dados do Censo dos EUA. Biden venceu Trump por pouco em Nevada em 2020 com a ajuda dos eleitores latinos, mas as pesquisas atualmente mostram Trump com uma vantagem no Estado.

Os latinos não são um bloco eleitoral unificado e os republicanos fizeram incursões com os hispânicos em Nevada e em outros lugares na última década. Mas um relatório da empresa de análise de dados Catalist constatou que o apoio dos latinos aos democratas em Nevada permaneceu estável de 2020 a 2022, em 60%.

Um número recorde de imigrantes foi pego tentando cruzar ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México desde que Biden assumiu o cargo em 2021, uma questão que os republicanos tentam usar a seu favor antes da eleição. Uma pesquisa Reuters/Ipsos em janeiro constatou uma preocupação crescente com a imigração, principalmente entre os republicanos, enquanto o índice de aprovação de Biden caiu para 38%.

Com Biden e Trump empatados entre os norte-americanos em idade de votar, Biden tinha uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre Trump entre os hispânicos.