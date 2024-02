Polícia prende suspeito de matar turista do RJ durante assalto no Recife

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu o suspeito de matar o turista Talles do Couto Lemgruber Kropf, 35, esfaqueado e morto, na madrugada de 14 de fevereiro, durante um assalto no Recife.

O que aconteceu

O suspeito, de 35 anos, foi detido, nesta sexta-feira (23), no bairro do Pina, na zona sul do Recife. O nome do preso não foi divulgado.

Ele confessou o crime. Em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (23), o delegado Caio Morais, da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios, afirmou que o homem disse estar arrependido. "Ele confessou o crime, se mostrou arrependido do que tinha feito, mas infelizmente foi um crime bárbaro e ele precisa pagar por isso", destacou.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito. "Conseguimos captar várias imagens do autor e da vítima, o trajeto que eles fizeram. Conseguimos produzir provas de que ele era efetivamente aquelas pessoas que aparecia nas imagens", explicou o delegado.

O homem vivia nas ruas, mas foi preso enquanto estava na casa de sua família. "Após a expedição do mandado de prisão, foi realizada a captura", acrescentou.

Em depoimento à polícia, ele teria dito que roubou o celular do turista e vendeu por R$ 200 para comprar drogas.

Lâmina da faca ficou presa dentro do corpo do turista. "A faca quebrou no interior do corpo do turista, o autor ficou apenas com o cabo na mão, foi um golpe bastante violento", ressaltou o delegado.

Turista foi morto após voltar de festa de Carnaval

Vítima foi esfaqueada após voltar de uma festa de Carnaval, em Olinda. Ele foi identificado como o engenheiro Talles do Couto Lemgruber Kropf, natural do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na zona sul da capital.

Talles teria ido a um bar após a festa. O estabelecimento fica perto de onde ele estava hospedado. Ele foi abordado e, segundo a polícia, ao tentar reagir, foi esfaqueado. O celular dele não foi encontrado no local do crime. O engenheiro de produção Reinaldo Mendes Júnior, amigo de Talles, contou ao UOL que a vítima enviou uma última mensagem à 0h25. "Por volta da 1h20 chegou a notícia de que ele estava caído. Minha amiga, que é médica, foi lá tentar socorrer, e a Polícia Militar chegou", explicou.

Ele havia chegado ao Recife no domingo (10). Reinaldo explicou que eles aproveitaram o início do Carnaval em Salvador, mas teriam decidido viajar para Pernambuco.

Os amigos do homem o levaram até uma unidade de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada enquanto realizava rondas pela região. A corporação esclareceu que o homem apresentava ferimento produzido por instrumento cortante. Talles foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Imbiribeira.

O engenheiro estava consciente quando foi socorrido. Ele chegou a informar à PM que havia participado de um evento do Carnaval e que estava retornando a um bar próximo ao local que estava hospedado, quando um homem de identidade desconhecida anunciou um assalto, e que após reagir à investida, teria recebido um golpe na região do tórax. O agressor fugiu após o crime. "O efetivo ostensivo realizou rondas na região objetivando realizar a prisão do suspeito, no entanto, não obteve êxito", esclareceu a Polícia Militar.

Paciente deu entrada na UPA com sangramento intenso e parada cardiorrespiratória. Em nota, a Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que foram realizadas as manobras de reanimação, compressão do ferimento e cuidados gerais, mas não houve retorno da circulação espontânea. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.

O caso é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte.