PIB peruano caiu 0,4% no 4º tri de 2023 no confronto anual e 0,6% no ano passado

O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru contraiu 0,4% no quarto trimestre de 2023, na comparação com igual período de 2022, segundo dados divulgados na quinta-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei). A instituição ainda informou que a economia peruana contraiu 0,6% no ano completo de 2023, em relação ao ano anterior.

No confronto trimestral, o PIB peruano avançou 0,4% entre outubro e dezembro, depois de contrair 0,2% no terceiro trimestre, de acordo com a instituição.

Em nota, o Inei afirma que o resultado reflete redução da demanda interna (-1,0%), atenuada por aumento robusto das exportações (+5,9%).