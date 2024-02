Petróleo fecha em queda, enquanto expectativa para corte de juros nos EUA recua

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram quase 3% nesta sexta-feira e registraram uma queda semanal depois que um diretor do banco central dos EUA indicou que os cortes nas taxas de juros poderiam ser adiados por pelo menos mais dois meses.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 2,05 dólares, ou 2,5%, a 81,62 dólares por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) nos Estados Unidos caíram 2,12 dólares, ou 2,7%, para 76,49 dólares.

Na semana, o Brent caiu cerca de 2% e o WTI caiu mais de 3%. No entanto, as indicações de uma demanda saudável por combustíveis e de preocupações com a oferta poderão reavivar os preços nos próximos dias.

Autoridades do Federal Reserve devem adiar os cortes nas taxas de juros dos EUA por pelo menos mais alguns meses, disse o diretor do Fed, Christopher Waller, nesta quinta-feira, o que poderá abrandar o crescimento econômico e reduzir a procura de petróleo.

O Fed mantém sua taxa básica estável na faixa de 5,25% a 5,5% desde julho passado. As atas da sua reunião do mês passado mostram que a maioria dos participantes estava preocupada com a possibilidade de agir demasiado rapidamente para flexibilizar a política.

(Reportagem adicional de Noah Browning, Natalie Grover e Sudarshan Varadhan)