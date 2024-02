Petrobras anuncia R$250 mi para projetos culturais em evento com Lula

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras investirá 250 milhões de reais em ações culturais que buscarão promover a diversidade e a inclusão no país, informou a companhia em nota nesta sexta-feira, antes do início de evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que marcará o lançamento da iniciativa.

O evento, que ocorrerá no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, anunciará a abertura das inscrições para a Seleção Pública Petrobras Cultural – Novos Eixos, novo edital da companhia para o patrocínio a projetos da cultura brasileira, com o maior investimento no setor já feito pela companhia.

A iniciativa, segundo a empresa, tem como objetivo patrocinar projetos com elementos de brasilidade de todo o país para compor eixos do Programa Petrobras Cultural, recém-remodelado.

Poderão participar da seleção propostas de programação de espaços culturais, espetáculos artísticos, exposições, produção de filmes, manutenção de grupos artísticos, projetos digitais, festivais temáticos diversos, festas regionais e outros, em um total de dez tipos diferentes de ações de patrocínio.

As inscrições podem ser realizadas até 8 de abril. Os projetos deverão estar inscritos ou se inscreverem na Lei Rouanet ou Lei do Audiovisual, o que poderá ser feito posteriormente ao resultado do processo seletivo.