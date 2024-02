Personalidades da cultura russa pedem a devolução do corpo de Navalny

Mais de 20 personalidades do mundo da cultura da Rússia pediram às autoridades que entreguem o corpo de Alexei Navalny à família, depois que a mãe do ativista denunciou pressões para enterrar o opositor de maneira "secreta".

A equipe do ativista anticorrupção, que morreu na semana passada em uma penitenciária da região do Ártico em circunstâncias que não foram esclarecidas, divulga desde quinta-feira à noite nas redes sociais os pedidos de várias personalidades da cultura.

Entre as pessoas que aderiram ao apelo estão o vencedor do Prêmio Nobel da Paz e jornalista Dmitri Muratov, o cineasta Andrei Sviaguintsev, o escritor Viktor Shenderovich e a ativista do grupo Pussy Riot Nadejda Tolokonnikova.

"Putin temeu Navalny durante muitos anos e continua com medo após a sua morte. Depois de matá-lo, ainda o teme", afirmou Shenderovich, que foi classificado pelas autoridades russas como "agente estrangeiro" por suas críticas à ofensiva na Ucrânia.

A equipe de Navalny acusa as autoridades russas de "assassinar" o opositor na prisão e de tentar impedir que seu funeral seja público para evitar qualquer manifestação de apoio por parte dos russos.

Centenas de pessoas foram detidas pela polícia na Rússia na semana passada por homenagens ao principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin.

