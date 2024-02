Para que serve GH, hormônio comprado por Cariani e usado por Messi?

O hormônio de crescimento que, segundo a PF, o fisiculturista e empresário Renato Cariani usou dados de crianças para comprar com desconto, é o mesmo usado por Lionel Messi na infância. Trata-se do GH, ou hormônio do crescimento.

O atacante argentino o usou para tratar problemas de crescimento, que ele descobriu ter aos 9 anos.

Mas qual a relação do hormônio com o crescimento e a musculação e quais os riscos de usá-lo sem indicação?

O que é GH?

O endocrinologista e metabologista José Marcelo Natividade explica que o GH é naturalmente produzido pela glândula pituitária e desempenha um papel crucial no crescimento e desenvolvimento do corpo.

"Ele é produzido pelas células somatotrópicas da hipófise anterior e liberado de maneira pulsátil para a corrente sanguínea", explica o endocrinologista.

Quando o GH é indicado?

De acordo com Natividade, o GH é indicado nas seguintes condições:

Deficiência ou ausência do mesmo, causa de baixa estatura, geralmente diagnosticado entre 3 e 4 anos de vida;

Síndromes como a de Prader-Willi;

Síndrome de Tanner;

Síndrome do intestino curto;

Tumores de hipófise.

"Seus principais efeitos indesejados seriam formigamentos, dores musculares, aumento dos níveis de colesterol, retenção hídrica, síndrome do túnel do carpo, hipertensão, zumbido em ouvidos", alerta Natividade.

No caso de deficiência que causa baixa estatura, condição de Messi, o tratamento deve ser feito entre a infância e puberdade, momento em que ainda não há fusão ou fechamento das cartilagens de crescimento. Quanto antes iniciada a reposição do hormônio, maiores são as chances de êxito no tratamento.

Messi fez tratamento com GH na infância Imagem: Clive Brunskill/Getty Images

Por que o GH é usado por algumas pessoas na musculação?

O CFM (Conselho Federal de Medicina) proíbe médicos de receitarem anabolizantes para fins estéticos desde abril de 2023. No entanto, o endocrinologista diz ser comum atender alguns pacientes que o usaram sem indicação para fins estéticos.

O médico explica que, apesar de não indicado, ele é buscado por meios ilegais devido à sua capacidade de promover o crescimento muscular e facilitar a recuperação pós-exercício.

"O GH é essencial para o crescimento e desenvolvimento corporal. Na musculação, ele estimula a síntese de proteínas musculares, resultando em ganho de massa magra", explica o médico.

Mas o uso sem indicação pode trazer riscos, como problemas cardiovasculares, retenção de líquidos e desequilíbrios hormonais.

"Alguns pacientes relatam alterações de humor, ansiedade e irritabilidade como efeitos colaterais do uso deste hormônio", diz Natividade.