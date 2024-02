Naufrágio em Malta deixa ao menos 5 migrantes mortos

VALLETTA, 23 FEV (ANSA) - Pelo menos cinco migrantes morreram e vários outros ficaram feridos depois que a embarcação em que viajavam virou durante uma operação de resgate das Forças Armadas de Malta.

De acordo com a imprensa local, mais de 30 pessoas estavam a bordo do barco, que partiu da Líbia. As autoridades foram chamadas depois de um pedido de socorro emitido pela embarcação.

Os sobreviventes foram levados em segurança pela Proteção Civil do país para o cais Hay Wharf, no porto de Valletta.

A emissora pública TVM News apontou que um dos sobreviventes precisou de cuidados médicos por ter ingerido combustível enquanto esteve no mar.

Uma investigação para apurar o incidente foi aberta pelas autoridades maltesas.

"O barco virou repentinamente enquanto a operação de resgate estava em andamento. Essas embarcações geralmente estão muito carregadas de pessoas, então, as chances são de que, quando elas se movimentam, o barco perca o equilíbrio", analisou o vice-comandante do Exército, coronel Edric Zahra.

O militar acrescentou que quatro homens e uma mulher faleceram. Os migrantes que estavam no barco eram oriundos do Egito, Eritreia, Gana e Síria. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.