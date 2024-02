Morre ex-piloto de F1 Wilson Fittipaldi

(ANSA) - BRASILIA, 23 FEB - O ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi faleceu nesta sexta-feira (23), aos 80 anos, em um hospital da Prevent Senior na zona sul de São Paulo.

Wilson estava internado desde 25 de dezembro, quando se engasgou com um pedaço de carne e teve uma parada cardíaca.

Como piloto, disputou 38 grandes prêmios na F1, tendo como melhor resultado o GP da Alemanha de 1973, quando conquistou um quinto lugar..

Considerado um ícone do automobilismo nacional, Wilson era irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, com quem fundou a Copersucar, única equipe brasileira na história da F1. (ANSA).

