Mbappé tem '99% de chances' de assinar com o Real Madrid, diz presidente da LaLiga

O presidente da LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, disse que o atacante francês Kylian Mbappé, que está de saída do Paris Saint-Germain, tem "99% de chances" de assinar com o Real Madrid, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (23) no site do jornal esportivo L'Équipe.

"Sabendo que ele vai sair do PSG, há 99% de chances de Mbappé assinar com o Real Madrid. Mas não sei se ele já assinou", declarou Tebas.

O atacante, de 25 anos, anunciou no começo de fevereiro aos dirigentes do PSG que vai deixar o clube ao término de seu contrato, em junho.

O Real Madrid, que há anos tem interesse em Mbappé, é o grande favorito para conseguir sua contratação. Segundo fontes próximas, as duas partes já estão em negociação para estabelecer as condições de um eventual acordo.

"É uma grande notícia para o Real Madrid e para o futebol espanhol. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Na minha opinião [Jude] Bellingham, [Erling] Haaland e Mbappé são os três jogadores dominantes no planeta, e dois estão no Real Madrid", comentou Tebas.

