Mariana Ferrão: Fazer tudo pelos outros pode prejudicar nossa saúde mental

"Toda vez que eu ajudo vocês a fazerem algo que vocês já sabem fazer, na real, eu tô atrapalhando vocês'". Essa é uma das frases que a jornalista Mariana Ferrão gosta de dizer aos filhos. Mãe de dois meninos, ela considera que continuar fazendo coisas simples para as crianças, como amarrar a chuteira ou servir o prato, pode prejudicar a autonomia dos pequenos.

Para ela, a lição também serve para o relacionamento com outras pessoas, até mesmo entre marido e mulher — e pode ter, inclusive, repercussões na saúde mental.

"A gente acaba arcando com essas responsabilidades, fica chateada quando o outro não faz, se sobrecarrega com essas tarefas e não deixa o outro aprender por si", diz Ferrão no episódio de hoje (23/2) do quadro 'Mari vs Mari'.

A reflexão, conta a jornalista, surgiu inspirada em uma frase que ela ouviu recentemente: "Nada mais inútil do que fazer de maneira bem feita algo que não deve ser feito". A sobrecarga gerada pelo excesso de coisas para fazer recai especialmente sobre as mulheres, diz ela. "Temos culturalmente e socialmente uma mania de cuidar".

Muitas vezes, a gente, quando faz algo pelo outro, sem deixar que o outro faça por si mesmo, o outro não tem a oportunidade de aprender o quanto aquilo é valioso e importante pra ele. (..) Se toda vez a gente for encher a garrafinha de água, encher a chuteira, servir a comida no prato, ajudar a tirar o prato da mesa, essas pessoas nunca vão ganhar autonomia. Mariana Ferrão

