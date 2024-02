Lucro do M. Dias Branco dispara a R$341,9 mi no 4º tri com maiores volumes vendidos

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo cearense M. Dias Branco, líder brasileiro no setor de massas e biscoitos, reportou nesta sexta-feira lucro líquido de 341,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, um salto de 22 vezes na comparação com o mesmo período do ano anterior, em meio a um aumento nos volumes vendidos.

A companhia fechou 2023 com lucro líquido de 889 milhões de reais, 84,5% acima do ano anterior.

Uma série de fatores contribuiu para os resultados, com destaque para o crescimento de receitas em todas as regiões do país, recuperação dos volumes de vendas de biscoitos, massas, farinhas e farelo de trigo, disse o vice-presidente de Controladoria, Investimentos e Relações com Investidores da M. Dias Branco, Gustavo Theodozio, em nota.

Além disso, ele citou menor pressão de custos de commodities, principalmente trigo e óleo de palma, e disciplina na gestão.

O lucro medido pelo Ebitda somou 442,4 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 264,7% na comparação anual.

"Este é o resultado do trabalho árduo de todos os nossos colaboradores para que pudéssemos cumprir à risca os planos de crescimento, excelência e inovação apresentados a todos os acionistas", destaca Theodozio.

A receita líquida da companhia alcançou 10,84 bilhões em 2023, um recorde histórico. "É o resultado principalmente de expansão dos volumes vendidos (+4%) e do preço médio (+2,9%)", explica o executivo.

No quarto trimestre, entretanto, o preço médio registrou ligeira queda para biscoitos e massas, enquanto o valor de venda da farinha e farelo despencou 20,9%. Já os volumes de vendas cresceram no período mais de 5% para biscoitos e massas e quase 15% para farinha e farelo.

A companhia lembrou que tem feito investimentos "expressivos" em marketing, seja para fortalecimento das principais marcas -- Vitarella, Piraquê, Adria, Isabela, Fortaleza e Jasmine --, seja para renovação de portfólio e lançamento de produtos.

Somente com produtos lançados nos últimos 24 meses, a M. Dias Branco conseguiu um incremento de receita de 299,5 milhões de reais ao longo de 2023, segundo comunicado.