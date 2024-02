Leclerc lidera último dia de testes no Bahrein

ROMA, 23 FEV (ANSA) - Apesar de um novo problema com uma tampa de bueiro na pista de Sakhir, no Bahrein, a Ferrari concluiu o terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 na liderança com o monegasco Charles Leclerc.

O ferrarista cravou 1m30s322 em sua melhor volta no circuito bareinita, superando o britânico George Russell (+0s046), da Mercedes, e o chinês Zhou Guanyu (+0s325), da Sauber.

Leclerc deu prosseguimento ao bom resultado conquistado pelo seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, na última quinta-feira (22), quando liderou os testes no Bahrein.

O novo incidente com o bueiro em Sakhir, o mesmo que danificou a SF-24 de Leclerc nos trabalhos de ontem, foi provocado por Sergio Pérez, da Red Bull, mas não causou maiores problemas ao carro do mexicano. A sessão matinal, contudo, foi interrompida.

Com a conclusão dos testes, os pilotos da F1 retornarão para as pistas somente no dia 29 de fevereiro, quando ocorrerá o Grande Prêmio do Bahrein, que vai até 2 de março. (ANSA).

