Lagarde diz que dados de salários do 4º trimestre são encorajadores, mas não suficientes

GHENT, BÉLGICA (Reuters) - Dados relativamente benignos do crescimento salarial no quarto trimestre são encorajadores, mas ainda não suficientes para dar ao Banco Central Europeu a confiança de que a inflação foi derrotada, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

"Os números salariais do quarto trimestre são obviamente encorajadores", disse Lagarde em uma coletiva de imprensa. "O Conselho do BCE precisa estar mais confiante de que o processo desinflacionário que estamos observando será sustentável e nos levará à meta de médio prazo de 2%."

Os dados sobre salários negociados do primeiro trimestre, que serão divulgados em maio, serão especialmente importantes para o BCE, acrescentou Lagarde.

(Reportagem de Francesco Canepa)