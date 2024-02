Kalinskaya surpreende e bate Swiatek na semifinal do WTA 1000 de Dubai

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, teve sua sequência de vitórias interrompida nesta sexta-feira (23), ao cair na semifinal do WTA 1000 de Dubai com uma surpreendente derrota para a russa Anna Kalinskaya (40ª).

Kalinskaya fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 40 minutos.

A russa, que entrou no quadro principal do torneio vinda do qualifying, vai enfrentar em sua primeira decisão no circuito a italiana Jasmine Paolini (26ª), que na outra semifinal passou pela romena Sorana Cirstea (22ª), com parciais de 6-2 e 7-6 (8/6).

Kalinskaya surgiu para o grande público no Aberto da Austrália, em janeiro, depois de chegar às quartas de final. Ao derrotar Swiatek, ela consegue sua segunda grande vitória consecutiva em Dubai, depois de eliminar a americana Coco Gauff, número 3 do mundo.

Swiatek, que caiu no Aberto da Austrália na terceira rodada, reagiu bem depois da derrota em Melbourne, vencendo o WTA 1000 de Doha na semana passada, batendo na final a cazaque Elena Rybakina (4º).

No entanto, a polonesa não teve chances contra Kalinskaya, que se torna a segunda jogadora a alcançar uma final de um torneio WTA 1000 depois de ter começado no qualifying.

"Ela [Swiatek] é uma grande jogadora e eu sabia que se não tivesse calma e não fosse agressiva, iria me destruir. Esse era o meu plano: ser agressiva e fazer ela se mexer", explicou a russa.

-- Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Dubai:

- Simples feminino - Semifinais:

Anna Kalinskaya (RUS) x Iga Swiatek (POL) 6-4, 6-4

Jasmine Paolini (ITA) x Sorana Cirstea (ROM) 6-2, 7-6 (8/6)

