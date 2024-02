Justiça espanhola pede prisão do filho do presidente da Guiné Equatorial por suposto sequestro de opositores

A Justiça espanhola anunciou, nesta sexta-feira (23), que emitiu um mandado de prisão contra um dos filhos do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, e dois outros funcionários deste pequeno país africano, pelo seu possível envolvimento no sequestro e tortura de opositores.

Os mandados de detenção "europeus e internacionais" são contra Carmelo Ovono Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e contra Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo, segundo a Audiência Nacional, tribunal superior espanhol encarregado dos casos particularmente delicados.

As ordens foram emitidas pelo juiz Francisco de Jorge, que assumiu a investigação do caso até agora liderada por Santiago Pedraz, afirmou a Audiência Nacional em comunicado. Pedraz foi contra as ordens de prisão.

Com a sua decisão, o juiz Francisco de Jorge "cumpre assim o que foi ordenado ontem [quinta-feira] pela Câmara Criminal" da Audiência Nacional, que deu sinal verde à denúncia de uma organização da oposição, afirmou o tribunal.

Esta organização, o Movimento de Libertação da Guiné Equatorial-Terceira República (MLGE3R), é um movimento de oposição no exílio que opera a partir da Espanha, e ao qual pertenciam dois dos opositores sequestrados.

A Justiça espanhola suspeita que Carmelo Ovono Obiang e os outros dois líderes, apresentados como próximos do presidente Obiang, estiveram envolvidos, no total, no sequestro e tortura de quatro opositores.

