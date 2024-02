Jovem que salvou família em enchente arrecada quase R$ 80 mil em doações

O auxiliar de logística Marcos Vinícius de Souza já arrecadou quase R$ 80 mil em uma vaquinha. Ele ficou conhecido após resgatar uma família de dentro de um carro em meio a uma enchente em Nova Iguaçu (RJ).

O que aconteceu

Familiares de Marcos também foram afetados pelas fortes chuvas e tiveram as casas inundadas. O pai e a tia do jovem perderam diversos móveis.

Marcos abriu uma vaquinha com a intenção de arrecadar R$ 30 mil. O total, porém, mais que dobrou, e a arrecadação está em R$ 78.741,70. Até agora, 2.596 pessoas doaram valores.

"Minha tia e meu pai perderam móveis. Meu pai perdeu uma geladeira recém-comprada, nem pagamos todas as parcelas. Precisamos de ajuda para repor. Se não puder ajudar, tudo bem. Qualquer valor irá ajudar muito! Deus abençoe todos vocês", diz o texto do site.

'Meu anjo', diz mulher resgatada a jovem que a salvou

Mulher resgatada reencontrou jovem. Berlandia Mendes, a mãe resgatada com as duas filhas, apareceu em um vídeo ao lado de Marcos.

"Um reencontro que enche meu peito de emoção. Estou muito grato de ter a oportunidade de rever essa família com saúde e segura", disse o jovem na gravação.

Berlandia agradece a Marcos pela atitude. "Esse é o meu anjo, que salvou a minha vida. Deus enviou ele para salvar a minha vida e a vida das minhas filhas", afirmou. O pai das crianças e marido de Berlandia, Jorge Leandro Mendes, também aparece no registro publicado nas redes sociais. "Ganhei mais um filho, e ele, mais irmãs", contou.

O resgate

A mulher estava com as filhas gêmeas, de um ano, no veículo, quando foi surpreendida por uma enxurrada. Marcos, que estava dentro de um ônibus, viu a cena e conseguiu resgatar as três. O veículo foi levado pela força da água segundos depois.

Nas imagens, é possível ver que Marcos apoia as pernas na escada do ônibus e na traseira do veículo. Ele consegue transferir a família do carro para o ônibus. O resgate, que durou alguns minutos, foi registrado em vídeo por outros passageiros.