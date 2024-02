Irga oficiliza pedido a Ministério para se tornar certificadora em lavouras

São Paulo, 23 - O Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga) oficializou seu pedido ao Ministério da Agricultura para ser reconhecido como entidade certificadora para vistoria das lavouras de arroz do Rio Grande do Sul, disse a entidade, em nota. Conforme o Irga, caso a autarquia se torne uma entidade certificadora, isso permitirá que os produtores que cumprem os sistemas de produção ambientalmente sustentáveis tenham a redução das taxas de juros para recuperação de pastagens e premiação para os produtores que adotam práticas agropecuárias sustentáveis. Atualmente, o Irga já concede, junto com a Secretaria de Agricultura gaúcha, certificados aos produtores de arroz que se destacam pela preocupação ambiental. Criado na safra de 2008/09, o selo tem por objetivo promover a sustentabilidade ambiental do sistema de produção de arroz irrigado.