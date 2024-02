Incêndio devasta prédio em Valência e mata ao menos 4

MADRI, 23 FEV (ANSA) - Pelo menos quatro pessoas morreram no incêndio de um edifício de 14 andares em Valência, na Espanha.

De acordo com a prefeita María José Català, entre nove e 14 indivíduos ainda não foram localizados, enquanto outros 14 ficaram feridos, incluindo cinco bombeiros.

A prefeitura montou um ponto de assistência psicológica aos familiares dos desaparecidos e outro para auxiliar moradores evacuados do prédio.

As chamas começaram por volta de 17h30 de quinta-feira (22), no oitavo andar do edifício, mas as causas ainda estão sob investigação.

O que se sabe é que o fogo se espalhou rapidamente pelo prédio, empurrado pelos fortes ventos em Valência, e também atingiu a torre 2 do mesmo complexo residencial.

Os bombeiros agora trabalham na operação de rescaldo do edifício incendiado, que corre risco de desabamento.

O premiê da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que irá a Valência, enquanto o governador da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, declarou três dias de luto oficial. (ANSA).

