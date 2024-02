Ibovespa reduz fôlego com realização de lucros após 6 altas; Vale sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa reduzia o fôlego nesta sexta-feira, perdendo o patamar dos 130 mil pontos em meio a movimentos de realização de lucros após seis altas seguidas e queda de cerca de 1% das ações da Petrobras, enquanto Vale era um contrapeso positivo em razão da repercussão favorável do resultado trimestral.

Às 11:51, o Ibovespa caía 0,4%, a 129.725,73 pontos, mas ainda caminhando para desempenho positivo na semana (+0,78%). Mais cedo, na máxima, chegou a 130.624,33 pontos. O volume financeiro somava 5,4 bilhões de reais.

No exterior, as bolsas em Nova York abriram em alta, mantendo o viés positivo da véspera, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos recuavam, com o Treasury de 10 anos marcando 4,2992%, de 4,327% na véspera.

Análise gráfica da equipe da Ágora Investimentos afirmou que, em sua sexta sessão consecutiva de alta, o Ibovespa atingiu e respeitou a região de resistência nos 130.700 pontos, reforçando por enquanto a leitura de lateralização, com formação de topos e fundos horizontais.

"Em caso de consolidação de topo, o Ibovespa pode corrigir em direção ao fundo da lateralização na região dos 126.600 pontos, com suporte intermediário na média de 21 períodos em torno dos 128.500 pontos", escreveu em relatório a clientes nesta sexta-feira.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,59%, a 68,29 reais, após a mineradora reportar lucro líquido de 2,42 bilhões de dólares no quarto trimestre, queda de 35% versus o mesmo período de 2022, com impactos de alta na provisão referente ao rompimento de barragem da Samarco e por um aumento no lucro tributável. A companhia também anunciou a distribuição de dividendos no valor total bruto de quase 2,74 reais por ação. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou o dia com alta de 0,45%, a 899 iuanes (124,91 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN recuava 0,92%, a 41,80 reais, em meio ao declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela companhia, cedia 2,14%. No setor, 3R PETROLEUM ON caía 2,62%, PETRORECONCAVO ON perdia 2,28% e PRIO ON cedia 1,53%.

- ITAÚ UNIBANCO PN era negociada em baixa de 0,15%, a 34,11 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,71%, a 13,90 reais.

- CASAS BAHIA ON perdia 4,58%, a 8,54 reais, após ter acumulado um ganho de mais de 16% nos seis pregões anteriores, período em que fechou em queda em apenas uma sessão. MAGAZINE LUIZA ON caía 2,37%, a 2,06 reais, também refletindo ajustes, após saltar 7,65% na véspera.

- B3 ON caía 1,58%, a 12,45 reais, após divulgar lucro líquido de 915,5 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 8,8% na comparação com o mesmo período em 2022, em resultado abaixo das previsões de analistas. A receita líquida da empresa de infraestrutura para o mercado financeiro caiu 2,8%, para 2,24 bilhões de reais no período.

- LOJAS RENNER ON avançava 1,59%, a 15,37 reais, com analistas do JPMorgan reiterando recomendação "overweight" para as ações da varejista de moda e alertando para tendências de crescimento potencialmente melhores do que o esperado no Brasil. Os analistas elevaram o preço-alvo dos papéis de 15,50 para 17 reais.

- GPA ON caía 0,75%, a 3,95 reais, em dia negativo para o setor. A varejista anunciou nesta sexta-feira que está negociando com vários "potenciais compradores" diferentes a venda de seus postos de combustível e do imóvel onde está sua sede na cidade de São Paulo, mas que ainda não chegou a acordos vinculantes. CARREFOUR BRASIL ON perdia 3,59% e ASSAÍ ON recuava 2,09%.

- MERCADO LIVRE, que é negociada em Nova York, desabava 9,29%, a 1.649,13 dólares, após divulgar lucro líquido estável no quarto trimestre em comparação com um ano antes, de 165 milhões de dólares, à medida que o efeito positivo de maiores vendas contrabalançou impactos fiscais. O resultado ficou abaixo das previsões de analistas.

- NU, que é negociada em Nova York, caía 0,97%, a 10,26 dólares, na esteira do resultado do quarto trimestre, quando multiplicou seu lucro líquido em mais de seis vezes em relação ao mesmo período em 2022, para 360,9 milhões de dólares.