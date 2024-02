Ibovespa abre com viés positivo tendo resultados de Vale e B3 em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta sexta-feira, buscando manter o sinal positivo dos últimos fechamentos, com a agenda esvaziada no dia direcionando as atenções para o noticiário corporativo, que destacava os resultados de Vale e B3.

Às 10h07, o Ibovespa subia 0,1%, a 130.368,28 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha acréscimo de 0,19%, a 132.285 pontos.

(Por Paula Arend Laier)